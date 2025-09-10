EVENIMENT

Studenții din Cluj transformă Posmuş într-un „sat viu"

10 septembrie 2025

Studenții Universității Babeș-Bolyai și ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca aduc un suflu nou în satul transilvan Posmuş, prin evenimentul de încheiere a proiectului „Posmuş – satul viu. Ecourile viitorului în ruralul transilvan”, organizat de Asociația Petrus Italus Trust, în parteneriat cu Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Proiectul, desfășurat între iulie și septembrie 2025, a implicat studenți de la Facultățile de Arhitectură, Teatru și Film, Sociologie și Asistență Socială, într-o cercetare interdisciplinară bazată pe metode participative de diagnostic și design pentru revitalizarea centrului satului și valorificarea clădirii vechii școli, parțial neutilizată de peste 15 ani.

Studenții de la Arhitectură au conceput propuneri pentru reamenajarea centrului satului și au organizat un atelier de montare șindrilă, culminând cu expoziția „Posmuş – centrul satului imaginat împreună”, coordonată de Lavinia Cociubei. Lucrările lor vor fi discutate într-o masă rotundă duminică, alături de autorități locale și specialiști din mediul academic.

Studenții de la Teatrologie au contribuit la redactarea de texte inspirate din poveștile locuitorilor, care însoțesc expoziția de fotografie „Printre posmuşeni” realizată de Sorin Județ în cadrul școlii de vară. La final, studenții de la Cinematografie și Media vor proiecta un scurtmetraj despre școala veche a satului, în curtea clădirii, aducând astfel comunitatea și vizitatorii într-o experiență vizuală și emoțională.

Școala de vară Sat viu, desfășurată între 28 iulie și 3 august, a oferit studenților oportunitatea de a lucra direct cu locuitorii satului, înțelegând nevoile acestora și experimentând colaborarea interdisciplinară.

„Școala de vară a fost pentru prima dată când studenții au participat la un proces complex de diagnostic și design participativ, armonizând perspectivele diferite ale disciplinelor lor cu experiența localnicilor, cei mai buni cunoscători ai locului”, a declarat Miki Braniște, conferențiar universitar la Facultatea de Teatru și Film și coordonatoare a componentului de management cultural. Proiectul a implicat cercetare interdisciplinară și metode participative, conectând comunitatea locală cu tinerii specialiști din Cluj. Participanții au descris experiența ca una intensă și transformatoare, oferind satului instrumente și idei pentru revitalizare și dezvoltare durabilă.

Feedback-ul studenților

  • „Școala de vară a fost o săptămână cât o lună. Complexitatea interacțiunilor a dilatat timpul.” – Ina, masterandă la Sociologie și Asistență Socială.
  • „Am învățat cât de valoroasă e colaborarea între oameni din domenii diferite și cum să mă conectez la o comunitate.” – Briana, masterandă la Teatru și Film.
  • „O săptămână de repaus prin muncă, amestec de cunoștințe și perspective diferite, care ne-au apropiat.” – Silviu, student la Arhitectură și Urbanism.

Un sat viu, prin ochii tinerilor

Evenimentul din acest weekend marchează finalul proiectului și pune în prim-plan atât trecutul, cât și viitorul satului Posmuş, prin implicarea activă a studenților și revitalizarea patrimoniului cultural, oferind modele de dezvoltare sustenabilă pentru comunitățile rurale transilvănene.

Intrarea la evenimente este liberă.

 

