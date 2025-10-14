EDUCAȚIE

Studenții de la Mate-Info, vigilenți la promisiunile UBB

14 octombrie 20250 commentarii

La întâlnirea dintre reprezentanții organizațiilor studențești, Organizația Studenților Universității Babeș-Bolyai (OSUBB), Comitetul Studenților Universității Babeș-Bolyai, Uniunea Studențească Maghiară din Cluj (CSUBB), și conducerea UBB Cluj-Napoca, care a avut loc marți, 14 octombrie 2025, studenții de la Facultatea de Matematică și Informatică și-au menținut poziția fermă vizavi de sistarea activității academice din cadrul campusului CREIC/TEAM, au informat studenții. Soluția oferită din partea conducerii UBB a fost mutarea unei părți a activității didactice în spații centrale aparținând altor facultăți. Totuși, studenții sunt rezervați, monitorizează implementarea propunerilor și anunță continuarea boicotului până la soluționare cererilor.

Studenții UBB transmit că în urma discuțiilor decizia de sistare va fi decisă de către Consiliul Facultății de Matematică și Informatică care marți, 14 octombrie 2025, în cadrul unei ședințe, va supune la vot renunțarea la spațiul CREIC/TEAM și că, în cazul unui vot favorabil, această măsură va fi aplicată începând cu următorul an universitar. Tot în urma întâlnirii, studenții arată că începând de săptămâna următoare, indiferent de votul Consiliului, reprezentanții UBB au garantat că orarele pentru acest an universitar vor fi adaptate pentru a avea un număr infim de cursuri în campusul CREIC/TEAM, pe primul plan fiind nevoile studenților. Studenții au mai primit asigurări că din această săptămână în incinta campusului CREIC/TEAM se va deschide un spațiu mobil al Cantinei Hașdeu, cu prețurile tuturor cantinelor din UBB, și că în continuare conducerea UBB are ca prioritate introducerea unei linii directe de transport în comun de la FSEGA până la campusul CREIC/TEAM. Totodată, studenții au fost înștiințați că există discuții cu conducerile a șase facultăți din zona centrală a Clujului, pentru a putea muta o mare parte din cursuri, seminarii și laboratoare, începând de săptămâna viitoare.

În prezent, reprezentanții studenților OSUBB, CSUBB, KMDSZ declară că își mențin poziția și că își asumă monitorizarea constantă a implementării propunerilor, iar până la soluționare, anunță că boicotul va continua. Mai mult, organizațiile studențești OSUBB, CSUBB și KMDSZ pun la dispoziția studenților un formular ce poate fi accesat pe paginile de socializare a acestora, prin care problemele pot fi sesizate, cu scopul de a fi centralizate și înaintate către conducerea UBB, FMI și organelor competente. Reamintim faptul că studenții UBB au fost chemați la întâlnire în urma protestelor de săptămâna trecută în care ei atrăgeau atenția că procesul educațional de la Facultatea de Matematică și Informatică este îngreunat din cauza mutării majorității orelor în cadrul campusului CREIC/TEAM, frecvenței reduse a mijloacelor de transport în comun și a lipsei unei cantine studențești cu prețuri decente.

T.S.

