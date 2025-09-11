EDUCAȚIE

Studenții clujeni de la UBB ies astăzi în stradă

11 septembrie 20250 commentarii

Protestează împotriva reducerii burselor și a modificării criteriilor de acordare

Organizația Studenților din Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) a anunțat ieri că se alătură protestului programat pentru 11 septembrie, ca reacție la propunerea universității de a nu suplimenta fondul de burse pentru anul universitar 2025-2026.

Decizia universității, susțin reprezentanții studenților, presupune eliminarea posibilității ca studenții care plătesc taxă să beneficieze de burse din fonduri proprii și reducerea perioadei de acordare a burselor de la 12 luni la 10 luni. Organizațiile studențești consideră că această măsură va afecta în mod disproporționat accesibilitatea la educație, mai ales pentru studenții cu rezultate academice remarcabile, dar cu resurse financiare limitate.

Astăzi, reprezentanții organizațiilor studențești au fost consultați de prorectorul responsabil de relația cu studenții cu privire la viitoarele schimbări privind bursele. Deși au fost prezentate mai multe scenarii, toate păstrează direcția refuzului universității de a suplimenta fondul de burse față de anul precedent. În trecut, universitatea a suplimentat aceste fonduri pentru a sprijini studenții, însă acum, spun aceștia, propunerea ignoră dificultățile reale cu care se confruntă studenții în contextul creșterii costurilor pentru chirie, alimentație și materiale didactice.

Studenții subliniază că măsurile propuse sunt discriminatorii, afectând mai ales studenții de la taxă, și contravin principiului meritocrației. Aceștia solicită ca universitatea să suplimenteze fondul de burse și protecția socială din veniturile proprii, conform declarațiilor recente ale Ministerului Educației și Cercetării.

„Ne așteptăm la o deschidere mai mare din partea universității pentru rezolvarea situațiilor dificile prin care trec studenții și nu doar la soluții insuficiente”, transmit reprezentanții Organizației Studenților din UBB.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România se alătură protestului

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță că se alătură protestului programat pentru 11 septembrie 2025 în Cluj-Napoca, solidarizându-se cu federațiile sindicatelor profesorale și cu elevii, împotriva măsurilor de austeritate din educație impuse prin Legea nr. 141/2025.

Protestul va avea loc în Piața Unirii, începând cu ora 13:00, iar participanții cer ca educația să fie readusă în centrul priorităților decidenților, criticând modul în care sistemul educațional este perceput mai degrabă ca un consumator de resurse decât ca o investiție strategică în viitor.

Potrivit ANOSR, tăierile drepturilor studenților au început încă de la 1 ianuarie 2025, prin O.U.G. 156/2024, cunoscută drept „Ordonanța trenuleț”, care a limitat reducerile de transport la rutele dintre domiciliu și centrul universitar. Noile măsuri din Legea 141/2025 includ modificarea raportării valorii costului standard pentru burse și protecție socială, ceea ce a redus fondul de burse cu aproximativ 40%, iar limitarea perioadei de acordare a acestora până la activitatea didactică a crescut diminuarea fondului până la aproximativ 52%.

ANOSR subliniază că aceste măsuri afectează grav accesul la educație și calitatea învățământului, motiv pentru care studenții vor continua să participe la proteste împreună cu profesorii și elevii până la găsirea unei soluții satisfăcătoare.

 

 

