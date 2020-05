Știre falsă despre cancelarul german Angela Merkel

Un site publicitar din mediul online, mascat ilegal sub sigla agenției private de presă A.M. Press din București, a difuzat un articol cu informații hazardate privitor la un presupus tratament medical contra hipertensiunii arteriale, pe care cancelarul german Angela Merkel l-ar fi urmat, în mare secret, în 2019, la secția de cardiologie a Spitalului Colțea din București.

Articolul agramat în întregime pretinde că demnitarul german s-ar fi simțit rău la Chișinău, în timpul întâlnirii oficiale din iulie 2019 cu premierul Maia Sandu, și ar fi fost adus de urgență la spitalul din capitala României.

DAR: întâlnirea Merkel – Sandu a avut loc la Berlin, la 16 iulie 2019, nu la Chișinău: este detaliul care aruncă în aer credibilitatea articolului de pe site-ul online.

ȘI: Directorul medical al Spitalului Colțea din București, conf. univ. dr. Nicoleta Berbec, a infirmat categoric, pentru cotidianul ”Făclia”, informația că demnitarul german ar fi fost spitalizat pentru un tratament urgent la unitatea sanitară din București. ”Chiar secret absolut de-ar fi fost, eu aș fi știut imediat și obligatoriu despre un episod de urgență de această factură. Repet, informația este 100% falsă”.

Mistificările rudimentare din articol se țes în jurul produsului Rekardio, care i-ar fi fost administrat doamnei Merkel. Miza pur comercială a acestui text științifico-fantastic – românii să se trateze și ei cu Rekardio, ca și Merkel -, este stupidă din capul locului. Un atare stil publicitar este scandalos, dacă nu chiar penal. Cu toate acestea, inexplicabil, inserții publicitare similare, care sfidează complet adevărul și bunul-simț, sunt tolerate zi de zi în mediul online și nimeni nu le sistează apariția. Nici un oficial din Ministerul Sănătății nu se revoltă. Nimeni nu interzice aparițiile fantasmagoreice, toxice, barbare.

Referințele despre Rekardio (numit în articol și Retardio!) sunt comice în întregul lor: ”este un complex combinat care vizează tratarea hipertensiunii arteriale la nivel intelectual”.

Alt paradox: articolul face reclamă, în realitate, la un un cu totul alt produs, respectiv la suplimentul alimentar Detonic. Și pentru că reclama este anapoda cap/coadă, am putea să spunem că falsul medic de la Colțea este chiar o replică umoristică a unei bătrâne doamne, în vârstă de 101 ani, prezentă la parada de Ziua Armistițiului, desfășurată la Paris, în noiembrie 2018. Centenara doamnă, derutată de emoții, a întrebat-o de două ori pe Angela Merkel, aflată în acel moment lângă președintele francez Emmanuel Macron: „Sunteți doamna Macron?” „Nu, sunt cancelarul Germaniei”, i-a răspuns Angela Merkel, complet amuzată de situaţie. Demnitarul german a avut o reacție adorabilă și când a primit un dar neobișnuit – o oglindă antică amintind de un celebru basm al Fraţilor Grimm -, cu prilejul inaugurării unui nou campus la Universitatea Turco-Germană din Istanbul.

***

Iată și fragmente din articolul plin de enormități de pe site-ul publicitar:

”Angela Merkel a fost internată în spital în capitala României – București. Mass-media nu a scris despre asta, pentru că totul s-a întâmplat în cel mai strict secret. Medicii au fost nevoiți să o vindeca cât mai curând. Merkel nu ar putea fi tratată mai mult, în caz contrar, oponenții politici ar putea detecta absența ei. Angela Merkel a fost internată în spitalul nostru în condiții extrem de grave în urmă cu câteva săptămâni, după un alt atac la o întâlnire cu premierul Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea (cancelarul) a fost adusă la noi tocmai pentru că calificările cardiologilor noștri și medicamentele disponibile la clinica noastră au făcut posibilă primirea oficialilor de top ai statului. Și pe lângă asta, eram cei mai apropiați de locul de desfășurare. Înainte de aceasta, ea a avut deja mai multe atacuri puternice de presiune crescută, inclusiv în public. Cred că mulți oameni știu despre acesta. Au adus-o la noi noaptea, marți, într-un cortegiu de automobile. Am fost de serviciu în acea noapte, prin urmare, am fost inclus în echipa de medici curanți. Dar personal nu am luat nicio decizie, am luat analize de la Angela Merkel de mai multe ori și am ajutat și să o servesc. Dar, bineînțeles, sunt conștient de starea doamnei Merkel, precum și de tratamentul pe care l-a prescris.

– Care simptome a avut cancelarul când a ajuns la spitalul dumneavoastră?

– S-a simțit rău, a fost între viață și moarte. În general, odată cu boala ei, a fost necesar să înceapă tratamentul cât mai devreme, dar a amânat la tot, pentru că, potrivit ei, nu a avut timp. A fost internată la spital cu presiune exorbitantă – 210 la 140. Ea cutremura și vorbea foarte încet, era palidă, cu ochii goi. Ca să fiu sincer, era foarte ciudat și neobișnuit să te uiți la funcționarul pe care îl vezi de obicei la TV în această stare. Pentru prima dată, timp de câteva ore, a fost diagnosticată cu a treia etapă de hipertensiune arterială și cu o afecțiune preinfarct. (…) Angela Merkel nu a fost tratată ca un cetățean român obișnuit. I s-a dat o cameră VIP și i s-a atribuit securitate 24 de ore. Pentru tratamentul ei au fost implicați 17 medici. Și asta nu-i luând în considerare pe cei ca mine care au luat testele. Acestea au inclus cei mai buni specialiști în cardiologie din România. (…) Angela Merkel a stat la spitalul nostru doar 4 zile și deja în a 5-a zi a putut rezolva problemele de stat. În momentul externării, presiunea la Angela Merkel a fost astfel încât cel puțin mâine să o trimită în spațiu. Vasele sunt curate ca la un copil. Hipertensiunea arterială a scăzut complet (…).

***

Categoric, un medic român explică întotdeauna cursiv și inteligibil situația unui pacient sau stadiul unei boli. Însă personajul din articol multiplică, sincopat, scene fictive. Dă cineva crezare pălăvrăgelii stângace, de muncitor necalificat, a acestui individ?

Fotografia blurată a pretinsului medic care ar fi aplicat procedurile menite să amelioreze starea de sănătate a cancelarului german, precum şi textul în limba rusă de pe ecranul din spatele personajului ne asigură că nu suntem într-un spital din România. De ce e blurată poza inexistentului medic? Minciunile stau mai bine pitite după un paravan: ”Vă rog să nu dezvălui numele meu și nu-mi publica fotografia. Îmi asum mari riscuri să vă spun toate acestea, dacă apar aceste informații, nu pot evita concedierea” (???), declară personajul…

Titlul articolului este demn de literatura de groază: ”Întors din morți!”. Fantezistul ”dottore” din articol mai zice că produsele menționate de el ”nu sunt vândute la farmacie. Sunt disponibile numai elitelor!”. ”Se vând numai la distribuitorii oficiali din România. Ambalajul original are un cod unic de înregistrare găsit pe interior. Feriți-vă de produse contrafăcute!”.

Un final, așadar, cu un sfat ”esențial”: evitați contrafacerile din… fabrica de falsuri!

***

Să convertim, însă, acest episod publicitar nefericit în ocazia de a vorbi, succint, despre Spitalul Colțea, leagănul medicinii românești. Nicolae Kretzulescu a creat aici prima școală de microchirurgie, în 1842. Carol Davila a deschis la Colțea, la 1877, prima școală de surori medicale. Spitalul a avut prima farmacie cu circuit închis din Principatele Unite. La Colțea a fost făcută prima radiografie din România, la doar un an de la descoperirea razelor X de către omul de știință german Wilhelm Röntgen, în anul 1895.

Vornicul Colțea Doicescu i-a dăruit, în anul 1695, spătarului Mihai Cantacuzino – fiu al marelui postelnic Constantin Cantacuzino și ctitor al Mănăstirii din Sinaia -, un teren pentru construcția unui așezământ monahal, a primului spital al Țării Românești, a unei școli și unei clopotnițe pentru biserică. Edificiile au fost terminate în anul 1704. Spitalul destinat oamenilor săraci avea 24 de paturi – 12 pentru femei și 12 pentru bărbați.

La ora actuală, unitatea sanitară din centrul Capitalei are șase clinici universitare -chirurgie generală, ORL, hematologie, medicină internă, radiologie-imagistică și radioterapie – și două secții medicale, Terapie Intensivă (ATI) și Oncologie medicală.

Carmen FĂRCAȘIU