EDUCAȚIE

STEM Is Fun: ateliere gratuite pentru tineri

5 noiembrie 20250 commentarii

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează în perioada 11 – 19 noiembrie 2025, cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, seria de ateliere gratuite pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani „STEM Is Fun”.

Participanții vor avea ocazia să experimenteze într-un mod distractiv noțiunile de bază ale roboticii și programării, fiind ajutați să învețe să colaboreze pentru a rezolva probleme și a proiecta soluții, astfel încât să fie stimulați să își dezvolte capacitatea de a inventa și dorința de explorare.

Atelierele vor avea loc în limba română, la American Corner Cluj-Napoca din cadrul Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj, situată pe Calea Dorobanților nr. 104, etajul 5, tronsonul vest, în zilele de marți, miercuri și joi, în două serii: 11 – 19 noiembrie 2025, orele 14.00 – 16.00 – seria I și 11 – 19 noiembrie 2025, orele 16.00 – 18.00 – seria a II-a.

Participanții vor primi o diplomă la încheierea programului de instruire, în urma prezentării proiectelor elaborate.

Înscrierile se fac până la data de 10 noiembrie 2025, prin completarea formularului următor: https://tinyurl.com/2u5hnnaj

 

