Stânga pro-rusă a pierdut alegerile în Republica Moldova, dar a câștigat Transnistria și Găgăuzia

29 septembrie 20250 commentarii

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (‘Blocul patriotic’), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon, a obținut un scor foarte bun în Găgăuzia și Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova.

Potrivit datelor centralizate luni de Comisia Electorală Centrală, după numărarea voturilor din toate cele 68 de secții de votare din Găgăuzia, ‘Blocul Patriotic’ a atras voturile a nu mai puțin de 82.35% din electorat, în timp ce Blocul Electoral ‘Alternativa’, al primarului Chișinăului, Ion Ceban, a fost votat de 11.47% dintre alegători.

Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut în această regiune autonomă doar 3.19%.

În Transnistria, ‘Blocul Patriotic’ a avut susținerea a 51.02% din totalul votanților, în timp ce PAS a fost votat de 29.89% din alegători, iar Blocul Electoral ‘Alternativa’ – de 8.91%.

În afara celor trei formațiuni politice, niciun alt competitor electoral nu a trecut pragul electoral în Găgăuzia și Transnistria. AGERPRES

