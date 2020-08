Stagiunea estivală

Articol scris in CULTURA

Spectacolele Opera Vox. De la Eugen Doga la Best of Broadway

Hotărât lucru, luna august a fost prin excelență, luna TIFF la cea de a 19-a lui ediție. Este și luna regalelor în artele plastice, respectiv artele spectacolului. Am fost prezent la multe dintre evenimente, ținându-vă conectați la aproape tot ce are loc în arta și cultura Cetății Clujului.

Cele două spectacole (sâmbătă, 29 august și duminică, 30 august) le-am discutat cu dr. Ioan Vrășmaș, managerul companiei: ”Acest proiect, pe care l-am intitulat “Opera Vox in Cluj-Napoca”, l-am gândit în așa fel încât să se adreseze publicului larg pe de o parte, să promoveze muzica românească și compozitorii români pe de altă parte și, nu in ultimul rând, să aducă acel element de noutate pe piața artistică clujeană. Mai concret, prin spectacolul SIMFONIA IUBIRII – EUGEN DOGA ȘI MUZICA SA, aducem în fața publicului clujean un compozitor român premiat în repetate rânduri de UNESCO, creația sa fiind declarată “a patra capodoperă mondială a secolului XX”, iar critica de specialitate îl declară a fi “cel mai mare compozitor român în viață”. Muzica sa fascinează și atrage de la primele acorduri, adresându-se deopotrivă atât cunoscătorilor muzicii clasice, cât și celor care n-au frecventat încă un teatru liric sau o filarmonică. Consider că tocmai acest fapt îl face mare pe Eugen Doga, limbajul muzical simplu și foarte complex în acelasi timp, care crează emoții inițiatuluit si neavizatului. Ca să nu mai vorbim de coloana sonoră din filmul “Șatra”, care îi poartă semnătura, sau din filmul “Dulcea și tandra mea fiară”, dar și muzica din filmul “Maria-Mirabela” , cu care foarte mulți dintre noi am crescut. Toate acestea ne obligă să-l aducem în fața celor ce-i cunosc muzica și să-l facem cunoscut celor ce încă n-au auzit de el, în cadrul demersului nostru asumat de promovare a muzicii românești și a compozitorilor români! Spectacolul va fi dirijat de Matei Pop, cadru didactic la ANMGH Cluj-Napoca, iar coregrafia aparține tânărului Vlad Sebastian. Prin cel de-al doilea spectacol, ne-am propus să aducem pentru prima dată în România, printr-un spectacol premieră națională, cele mai celebre momente muzicale de pe Broadway, de la Mamma Mia la Fantoma de la Opera, de la Cats la Grease, de la Moulin Rouge la Tango Roxanne. Un curent muzical cât o epocă! Opera Vox a mai montat în 2014 un spectacol de Broadway, pe care, din păcate l-am jucat în China, în peste 30 de orașe plus câteva spectacole în Germania, dar în România, nu. Atunci am acumulat experiența de toate felurile, de la cunoașterea genului în profunzimea lui și până la comunicarea cu agențiile londoneze pentru a ne încadra în limite legale în privința drepturilor de autor. Dealtfel, Opera Vox deține și foarte multe partituri originale, achiziționate cu drepturi de autor de la Londra. Tot în 2014, de pildă, în Elveția, Orchestra Opera Vox a cântat întreaga suită simfonică “Harry Potter”. Regia și coregrafia show-lui am încredințat-o tânărului coregraf Vlad Sebastian și echipei sale de 10 balerini, un tânăr – “vârf de lance” al generației sale, foarte inspirat și foarte harnic, căruia i-am dat mână liberă și sunt multumit de rezultat. Muzica este asigurată de bandul Giuliani. În ceea ce privește soliștii spectacolului, am optat pentru o rețetă combinată, am luat un solist cu o foarte mare experiență, de peste 10 ani in străinătate î acest gen, pe Andrei Cheteleș, iar la vocile feminine am ales sa promovăm două soliste tinere, la început de drum, dar foarte talentate, implicate și dedicate, care au lucrat coregrafia cot la cot cu balerinii, este vorba de Imola Mate și Maria Starciuc. Dacă credeți că ne-a fost ușor, vă spun să nu ne invidiați, balerinii au lucrat timp de două luni aproape zilnic, soliștii la fel, ca să-l aducem în țară pe Maestrul Eugen Doga în această perioadă, au fost necesare demersuri oficiale, începând de la Consulatul și Ambasada Republicii Moldova, Ministerul de Externe și până la Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Apoi, nu ne-a fost indiferentă, la epuizarea locurilor, supărarea sutelor de clujeni care nu au mai prins un loc la cele două spectacole. Acestea sunt normele sanitare și trebuie să le respectam cu strictețe. Pentru toată susținerea în demersul nostru, deloc ușor, trebuie să mulțumim partenerilor noștri, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Iulius Mall. Mulțumim miilor de clujeni care au “înroșit” cu aprecieri pagina noastra de Facebook și adresele noastre de mail și, chiar dacă nu au reușit să–și reserve un loc la aceste spectacole, promitem să revenim cu surprize cel puțin la fel de interesante”.

Simfonia Iubirii. Eugen Doga și muzica sa

sîmbătă, 29 august, 18. 00 * Iulius Park

Surpriza cea mare și plăcută este dată de prezența Maestrului Eugen Doga (83 ani) la acest eveniment, prezență la capătul unor mari eforturi de organizare și implicare în proiect.

Maestrul Doga a debutat ca și compozitor în 1963, cu un Cvartet de coarde, lucrare urmată de altele, diversitate în sensul bun și adevărat al cuvântului. Și diversitate înseamnă cantate (”Curcubeul alb”, ”Primăvara oemnirii”, ”Vocea omenească”), poeme simfonice (”Inima veacului”), muzică de film (”debut în 1967 cu partitura la ”Se caută un paznic”, apoi ”Lăutarii”, ”Șatra”, ”Anna Pavlova”…), balete (”Luceafărul”, ”Regina margot”, ”venancia”), operă (”Dialogurile iubirii”), un ”Requiem, valsuri (”Gramophone” rămâne the best!), muzica la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Moscova, 1980. Anii 2007 și 2017 au fost declarați în Republica Moldova drept Anul Doga.

Dirijor-Matei Pop; coregrafia Vlad Sebastian; soliști Diana Birta, Marius Boroș.

Best of Broadway

duminică, 30 august, 19. 30

Regia și coregrafia-Vlad Sebastian; muzica-Giuliani band; soliști Mate Imola, Andrei Cheteleș, Maria Starciuc; dansează Terebesy Ioana, Vlad Sebastian, Oana Siminic, David Micu, Kovacs Maria, Antonio Mon, Nagy Ștefania, Nagy Tommy, Maya Șerban, Mircea Cădariu.

În program figurează momente celebre din Fantoma de la Operă, Cats, Mamma Mia!, Moulin Rouge, Grease, Chicago…

Demostene ȘOFRON