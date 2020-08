Stagiunea camerală George Enescu la Cluj-Napoca

Seri camerale de neratat!

Se anunță un regal cameral, unul care propune invitați de marcă ai scenelor de concert. Este vorba despre pianistele Victoria Vassilenko și Daria Parkhomenko, de violoniștii Gyehee Kim și Alexandru Tomescu și Omar Massa (bandoneo).

Victoria Vassilenko și Gyehee Kim

2 septembrie, 19. 00 * Liceul Teologic Reformat

În prima parte a recitalului, Victoria Vassilenko va aborda un repertoriu contrastant format din Simfonia nr. 4 de Ludwig van Beethoven / Franz Liszt, respectiv o serie de fragmente din „Spărgătorul de nuci” de P.I. Tchaikovsky. În cea de-a doua parte i se va alătura violonista coreeană Gyehee Kim, alături de care va aborda un program alcătuit din sonatele lui Beethoven.

Victoria Vassilenko s-a născut în Burgas, Bulgaria și a terminat Școala Națională de Muzică din Sofia. A obținut diploma de licență de la New Bulgarian University, iar în iunie 2019 a absolvit masteratul la Conservatorul din Bruxelles, cu prof. Boyan Vodenitcharov. A susținut recitaluri în Viena și New York și este solista mai multor orchestre importante. În iulie 2009 a fost aleasă solista orchestrei “Musica Mundi” condusă de Maxim Vengerov.

Gyehee Kim a câștigat marele premiu la Concursul Orchestrei de Cameră Coreene, devenind cea mai tânără câștigătoare din istoria competiției, iar un an mai târziu a debutat la Seul în seria de concerte Kumho Prodigy.

Din 2019 trăiește la Munchen, în Germania, unde își continuă studiile la Hochschule für Musik und Theater München.

Daria Parkhomenko

sâmbătă, 5 septembrie, 19. 00 * Liceul Teologic Reformat

Pianista de origine rusă Daria Parkhomenko este câștigătoarea Concursului Internațional George Enescu din București, 2018, la secțiunea pian, atunci când s-a avântat spre una dintre cele mai complexe și provocatoare partituri din întreaga literatură de pian – Concertul pentru pian și orchestră nr.3 în re minor op.30 de Serghei Rahmaninov.

Tânăra artistă va susține un concert de excepție în Cluj-Napoca, în cadrul căruia va pendula între muzica compozitorului ei preferat, Rahmaninov, cântecele pline de emoție semnate de Enescu și cele ale compozitorului francez Debussy.

Artista s-a născut în Rostov-pe-Don, Rusia. A început să cânte la pian la vârsta de 4 ani, a studiat la Colegiul Special de Muzică din cadrul Conservatorului de Stat Rahmaninov și continuă în prezent studiile la Universitatea de Muzică și Teatru din Hamburg și la Școala de Muzică din Fiesole, Italia. Daria a reușit să obțină premii importante la multe concursuri internaționale de pian, grație echilibrului fin pe care l-a obținut în timp între lejeritatea interpretării, virtuozitatea tehnică, sensibilitatea transmisă și multitudinea de nuanțe.

Piazzolla 99 cu Alexandru Tomescu și Omar Massa

marți, 8 septembrie, 19. 00 * Parohia Romano-Catolică

Stagiunea Camerală George Enescu va avea punctul terminus în concertul PIAZZOLLA99 din cadrul Turneului Internațional Stradivarius 2020, ce îi are ca protagoniști pe celebrul violonist Alexandru Tomescu și vioara Stradivarius, alături de artistul argentinian de bandoneo, Omar Massa.

Omar Massa s-a născut la Buenos Aires – Argentina. A început să înveţe pianul de la cinci ani, iar la şapte ani şi-a făcut debutul la Café Tortoni, o celebră casă de tango din Buenos Aires, cu muzică de Astor Piazzolla. La 12 ani a intrat la Conservatorul Naţional de Muzică, unde a studiat bandoneon cu mari profesori precum Rodolfo Mederos, Marcos Madrigal şi Julio Pane. A fost de asemenea discipol al Maestrului Alejandro Barletta. În afara repertoriului cult contemporan pentru bandoneon, Omar a abordat în concertele sale şi muzica barocă. Omar Massa susţine cursuri de masterclass la bandoneon pe muzica lui Astor Piazzolla, la National Conservatory of Music, Higher School of Music and National Autonomous University of Mexico.

Demostene ȘOFRON