Stagiunea camerală George Enescu la Cluj-Napoca

Articol scris in CULTURA

Daria Parkhomenko, un loc în inimile noastre

După prima ei prezență în Cetatea muzicală a Clujului, un lucru este cert, pianista Daria Parkhomenko (Rusia) și-a câștigat un binemeritat loc în inimile celor care au ascultat-o și nu au fost puțini. A fost însă recitalul la capătul căruia singura dorință este cea de a o revedea și de a o asculta cât mai repede.

Premiile obținute în importante concursuri, nu fac altceva decât să potențeze valoarea internațională a pianistei de 29 de ani (n. 1991). Daria are un mod personal de a începe și mai ales de a finaliza o partitură, pauze lungi, calculate, de efect însă. Nimic grăbit, nimic lăsat la voia întâmplării. Pentru că Daria are capacitatea de a ridica și accentua nu numai varietatea nuanțelor muzicale, ci și fiecare nuanță în parte. Nu trebuie uitat deloc faptul că nuanțarea rămâne partea cea mai bogată a interpretării solistice. Și am avut parte de nuanțe în toatele cele patru lucrări ale recitalului-4 Preludii de Claude Debussy; Sonata nr 1 op 24 de Enescu; 4 Preludii de Rahmaninov; Sonata nr 3 opt 28 de Prokofiev-, piese judicios alese, la valoarea pianistei.

Prospețimea în expresie, claritatea pasajelor, cursivitatea și omogenitatea demersului muzical, subtilitatea modulațiilor, sensibilitatea și nu în ultimul rând, virtuozitatea au fost și sunt atu-urile Darie Parkhomenko, evidențiind caracterul strălucitor al muzicii.

A fost o seară reușită, cum ne dorim să fie și următoarea, cea de marți, 8 septembrie, când protagoniști vor fi Alexandru Tomescu (vioară; Stradivarius Elder/Voicu) și Omar Massa (Argentina; bandoneon), într-un program Piazzolla 99.

Demostene ȘOFRON