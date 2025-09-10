SPORT

Sportivii clujeni au strălucit la Cupa României culturism și fitness

10 septembrie 20250 commentarii

În perioada 5–7 septembrie, Brașovul a găzduit Cupa României la culturism&fitness. Sportivii Clubului Universitatea Cluj au avut o evoluție deosebită, reușind să acumuleze 25 de puncte, ceea ce le-a adus prima poziție în clasamentul final, urmați de echipa din București, cu 22 de puncte.

S-au clasat pe podium:

Locul 1

  • Diana Kerekeș – women’s physique juniori
  • Mocan David – Culturism juniori+75 kg
  • Manolache Alexandra – Wellness senioare

Locul 2

  • Mocan David – Culturism classic juniori
  • Crainic Andreea – women’s physique senioare

Locul 3

  • Antal Csilla – Bikini fitness+166 senioare

Au mai punctat:

Locul 4

  • Rotari Florin – Men’s physique juniori
  • Kerekeș Diana – Women’s physique senioare

Locul 5

  • Gabor Mihnea – Culturism juniori 21-23 ani
  • Stoica Diana – Bikini fitness senioare
  • Prodan Adrian – Clasic physique seniori și Clasic bodybuilding seniori

Locul  6

  • Rotari Florin – Men’s physique seniori
  • Trifan Dragoș – Culturism juniori 75 kg 21-23 ani

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Biliboc și Trică, marcatori în calificările pentru Euro 2027 U21

De la extaz la dezastru: România, egală de Cipru după ce a condus cu 2-0

Mișcări de trupe în Gruia. CFR Cluj l-a transferat și pe Marcus Coco, de la Nantes!

Postolachi luat de U Cluj de la rivala din Gruia!

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.