Speranțe de pace la comemorarea a doi ani de la masacrul Hamas din 7 octombrie

8 octombrie 20250 commentarii

dpa

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că se aşteaptă la implementarea foarte curând a planului său de pace în Fâşia Gaza.


„Am făcut progrese formidabile”, a declarat el presei la Washington, ca şi în zilele precedente. „Avem şanse într-adevăr mari să încheiem un acord şi va fi un acord durabil. Toată lumea este de partea noastră să încheiem acest acord. Nu a mai existat ceva ca asta. N-a mai văzut nimeni aşa ceva. Toată lumea vrea să se întâmple (…) inclusiv, cred, Hamas, iar dacă vor să se întâmple, se va întâmpla”, a continuat seria afirmaţiilor optimiste.

Trump a menţionat că a discutat cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care „a insistat foarte mult” pentru un acord. Liderul de la Casa Albă a adăugat că gruparea islamistă palestiniană Hamas îl respectă foarte mult pe Erdogan şi respectă de asemenea Qatarul, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită.

Preşedintele Statelor Unite a remarcat şi un „semnal puternic” de susţinere din partea Iranului.
Negociatori din partea Israelului şi a Hamas au început luni un dialog indirect în Egipt privind implementarea planului de pace al lui Trump pentru Gaza. Iniţial, se aşteaptă concentrarea tratativelor asupra eliberării celor 48 de ostatici israelieni aflaţi încă în mâinile palestinienilor, în schimbul unei încetări a focului şi al eliberării a sute de deţinuţi palestinieni.
Alte puncte ale planului, inclusiv dezarmarea Hamas şi retragerea armatei israeliene, sunt în continuare disputate.
Ca şi precedentele runde de negocieri, şi aceasta s-ar putea prelungi mai multe zile.

Presa arabă a afirmat marţi dimineaţa că prima zi de discuţii s-a încheiat într-o „atmosferă pozitivă”, însă nu au apărut alte detalii.

Marţi s-au împlinit doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023 al Hamas pe teritoriul israelian, unde islamiştii palestinieni au ucis circa 1200 de oameni şi au luat peste 250 de ostatici. În urma ripostei Israelului, a început războiul în care şi-au pierdut viaţa peste 67.000 de palestinieni. De ambele părţi, majoritatea victimelor sunt civile.

Israel: Minut de reculegere la doi ani de la atacul de la 7 octombrie

Apropiaţii victimelor masacrului de la 7 octombrie au ţinut marţi un minut de reculegere pentru a marca împlinirea a doi ani de la ziua cea mai sângeroasă din istoria Israelului, pe fondul negocierilor indirecte între Hamas şi guvernul israelian care suscită speranţe privind o eliberare a ostaticilor din Gaza şi o încheiere a războiului care a devastat acest teritoriu, relatează AFP.

Zeci de membri ai familiilor şi prieteni ai victimelor au ţinut un minut de reculegere la ora locală 06:29 (03:29 GMT), la Reim, locul festivalului de muzică Nova, unde peste 370 de persoane au fost ucise de comandouri ale Hamas într-un atac surpriză asupra sudului Israelului, în dimineaţa zilei de 7 octombrie 2023.

Între cactuşii şi eucalipţii din deşertul Neghev, o frescă reprezintă portretele tuturor celor care au fost ucişi la festivalul de muzică techno. În timp ce apropiaţii persoanelor ucise aprind lumânări, ecoul tirurilor de artilerie şi al exploziilor se aude din Fâşia Gaza, teritoriul palestinian vecin, comentează France Presse.

Un alt moment important al zilei urma să aibă loc la căderea nopţii la Tel Aviv, unde o ceremonie organizată la iniţiativa familiilor victimelor atacului de la 7 octombrie este prevăzută în emblematica „piaţă a ostaticilor”, epicentru al mobilizării pentru eliberarea tuturor persoanelor răpite în cursul atacului Hamas.

Ceremoniile de comemorare oficiale sunt prevăzute să aibă loc pe 16 octombrie, la finalul sărbătorii evreieşti Sukkot. Întâmplător, 7 octombrie cade în acest an în prima zi a sărbătorii de şapte zile. În urmă cu doi ani, atacul a avut loc în ultima zi a sărbătorii, chiar de sabat.

Sub acoperirea unui număr mare de rachete trase din Fâşia Gaza, mai multe mii de combatanţi ai Hamas şi ai altor grupuri palestiniene au pătruns prin bariera de securitate care avea reputaţia că este de netrecut instalată de Israel de-a lungul Fâşiei Gaza şi au atacat baze militare, au ucis la întâmplare pe drumuri, în kibbutz-uri, în oraşe şi în sate.
Îi vor fi necesare nu mai puţin trei zile Israelului pentru a obţine din controlul asupra teritoriului său, cu preţul unor pierderi grele.

De partea israeliană, atacul a provocat moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP plecând de la date oficiale. Din cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 se află încă în Gaza, dar armata susţine că 25 au decedat. De atunci, peste 67.000 de palestinieni au fost ucişi în Fâşia Gaza în campania israeliană de represalii militare, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas.

Ministerul, ale cărui date sunt considerate fiabile de ONU, nu precizează numărul combatanţilor ucişi, dar informaţiile sale indică faptul că mai mult de jumătate dintre morţi sunt minori şi femei. Încă de luni sute de israelieni au venit să se reculeagă sub eucalipţi la memorialul Nova.

Evocând un „sentiment de unitate” în faţa unor „evenimente extrem de dificile, revoltătoare care s-au petrecut aici”, Elad Gancz, de 38 de ani, a declarat că prezenţa sa este o mărturie a faptului că „vrem să trăim, în pofida a tot”.
De cealaltă parte a frontierei, Fâşia Gaza se confruntă cu o situaţie umanitară catastrofală. În peisaje în ruină, sute de mii de strămutaţi se îngrămădesc în tabere de corturi suprapopulate, ducând lipsă de cele mai multe lucruri.

„Am pierdut totul în acest război, casele, apropiaţii, prietenii, vecinii”, a declarat Hanane Mohammed, de 49 de ani, strămutată din Jabalia, în nordul Fâşiei Gaza, şi cu care AFP a discutat telefonic la Deir el-Balah. „Aştept cu nerăbdare să fie anunţată încetarea focului pentru ca această baie de sânge interminabilă să se încheie”, a adăugat ea.

Punând presiune atât asupra Hamas, cât şi asupra premierului israelian Benjamin Netanyahu, preşedintele american Donald Trump a prezentat pe 29 septembrie un plan destinat să pună capăt războiului şi care prevede în special eliberarea tuturor ostaticilor, retragerea progresivă a armatei israeliene şi dezarmarea Hamas.

