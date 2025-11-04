SĂNĂTATE

Sorina, femeia operată aproape șapte ore, și-a reîntâlnit îngerii salvatori de la Cluj

4 noiembrie 20250 commentarii

Sorina Vlad, o bănățeancă în vârstă 45 de ani, s-a reîntâlnit marți, 4 noiembrie 2025, cu medicii clujeni care în urmă cu două luni au operat-o pe parcursul a șapte ore pentru a-i salva viața.

După cum informează reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, bănățeanca Sorina Vlad a trecut în ultimul an prin momente de mare încercare datorate unei afecțiuni medicale grave, „o tumoră de dimensiuni semnificative, poziționată pe peretele venei cave, cu ramificații spre alte organe vitale, părea să îi reducă semnificativ șansa la viață”.

Împreună cu soțul ei, a bătut fără sorți de izbândă la porțile mai multor clinici din țară și străinătate. Cazul ei cerea o abordare pluridisciplinară, condiție greu de îndeplinit. Sorina nu și-a pierdut speranța, spun reprezentanții SCJU Cluj, iar într-un final salvarea ei a venit de la prof.dr. George Dindelegan, omul care i-a insuflat încredere, cadru didactic și chirurg de excepție, șef al Clinicii de Chirurgie Generală I.

Tot de la reprezentanții spitalului aflăm că pentru rezolvarea cazului prof. Dindelegan a adunat în jurul pacientei o parte dintre cele mai bune resurse umane ale Clujului medical: prof.dr. Nadim Al Hajjar, șeful Centrului de Transplant Hepatic de la IRGH Cluj-Napoca, conf.dr. Florin Elec, șef Centru Transplant Renal la ICUTR Cluj-Napoca, prof. dr. Gabriel Kacso, medic primar de radioterapie și oncologie medicală și dr. Horațiu Coman, medic primar de chirurgie vasculară, cu o vastă experiență în clinici din străinătate. „A fost o operație dificilă, de aproape șapte ore, în care fiecare membru al echipei chirurgicale și de terapie intensivă și-a adus aportul în domeniul de competență”, informează cadrele medicale clujene. „Finalul a fost unul fericit”. Astfel că luni, 4 noiembrie 2025, la două luni distanță de la operație, „profund emoționată, Sorina și-a reîntâlnit îngerii salvatori, transmițându-le mulțumirile ei sincere și mesajul de încredere în capacitatea lor de a da speranță celor aflați în dificultate”. 

Tia SÎRCA

sursă foto: SCJU Cluj

ziarulfaclia.ro
