Soluții propuse de Compania de Informatică Aplicată pentru școala online

EVENIMENT Articol scris in ECONOMIE

Compania de Informatică Aplicată (CIA) Cluj-Napoca și GPT Lora Service Târgu-Mureș au finalizat proiectul „Platformă digitală multifuncţională pentru integrare economică inteligentă şi promovarea serviciilor şi produselor locale / tradiţionale din Transilvania – „TDD-Transilvania Digital Dominion”.

Proiectul s-a derulat în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, şi Ministerul Comunicaţiilor și Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 5,8 milioane de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 4,1 milioane de lei. Proiectul a fost implementat, conform specificaţiilor contractate, la sediul societăţii CIA Cluj-Napoca, pe o durată de 36 de luni.

Proiectul a vizat dezvoltarea unui cadru tehnologic performant, cu servicii TIC de tip „cloud”, pentru implicarea superioară a infrastructurii clusterului „ID- ransilvania” în e-Economia zonei, prin sporirea gradului de utilizare şi acces la resurse IT&C pentru actorii economici interesaţi. Serviciile dezvoltate sunt de tip BaaS („Business as a Service”), SaaS („Software as a Service”), PaaS(„Platform as a Service”), respectiv IaaS („Infrastructure as a Service”). Suportul tehnologic gândit de specialiștii Companiei de Informatică Aplicată (CIA) Cluj-Napoca și de cei de la GPT Lora Service Târgu-Mureș va oferi tuturor actorilor economici interesaţi şi comunităţilor publice şi/sau private posibilitatea unei dezvoltari economice inteligente şi vizibilitate sporită pe piaţă.

Obiectivele specifice au vizat realizarea unui portal multifuncţional suport pentru o economie digitală inteligentă “Transilvania-eMarket Services -Transylvania4all.com” și a unui pachet cadru de servicii pentru soluţii de arhivare electronică şi gestiune fond arhivistic –“eArchiving Framework Services”. (Sistem pilot eArhiva pentru SC CIA SA). De asemenea, a fost dezvoltat ca sistem pilot pentru educaţie continuă pentru SC CIA SA un pachet cadru de servicii pentru soluţii de eLearning-“eLearning Framework Services”. Experții CIA Cluj Napoca susțin că pachetul de servicii pentru soluţii de eLearning este cel mai inovativ și răspunde nevoilor vieții de astăzi și poate fi un răspuns foarte bun pentru școala online. Suportul are un modul de școală online și de offline pentru teme.