SĂNĂTATE

Smart Diaspora 2025 la UMF „Iuliu Hațieganu”

3 noiembrie 20250 commentarii

Deschiderea oficială a Smart Diaspora 2025 – Conferința Diaspora Științifică Românească, ediția a VI-a, va avea loc marți, 4 noiembrie 2025, în Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca. Evenimentul este organizat în perioada 47 noiembrie 2025, la Cluj-Napoca, de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), împreună cu Ministerul Educației și Cercetării și Uniunea Universităților Clujene: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (UMF) din Cluj-Napoca, UBB, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca și Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima, anunță reprezentanții UMF.

La manifestare vor participa specialiști din Austria, Bulgaria, Belgia, Cehia, Israel, Franța, Elveția, Olanda, Spania, Marea Britanie, Germania, SUA și Republica Moldova. Creată cu scopul de a oferi un spațiu de dialog, colaborare și conectare între cercetătorii români din întreaga lume, această conferință continuă o tradiție începută în 2008, reunind într-un cadru profesionist și deschis oameni de știință din țară și străinătate, instituții de cercetare, autorități publice și actori din mediul socio-economic, transmit aceiași reprezentanți.

Participanții vor împărtăși din rezultatele din domenii variate, în care există potențial și expertiză românească, cât și pe subiecte de interes legate de inovare și competitivitate ale României, în cadrul unor workshop-uri exploratorii tematice susținute în spațiile UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Astfel, prof. dr. Nadim Al Hajjar va coordona workshop-ul „Managementul complicațiilor în transplantul hepatic”, în amfiteatrul Mircea Cucuianu, str. L. Pasteur nr. 4-6, clădirea Laboratoare și Amfiteatre, prof. dr. Cristina Iuga va conduce workshop-ul „Cercetare translațională și clinică în medicina de precizie”, în amfiteatrul Victor Preda, str. L. Pasteur nr. 4-6, prof. dr. Tudor Ciuleanu – workshop-ul „Progrese în diagnosticul și tratamentul bolilor neoplazice, la Sala Multimedia, str. Victor Babeș, nr. 8, prof. dr. Dan Dumitrascu – workshop-ul „Progrese în diagnosticul și tratamentul bolilor digestive”, în Amfiteatrul Cornel Opriș, str. Victor Babeș, nr. 8, conf. dr. Florin Onisor – workshop-ul „Biomateriale inovate, regenerare tisulară și remodelare de organ prin noi tehnologii”, în amfiteatrul Ion Aleman, str. Victor Babeș, nr. 8, și prof. dr. George Dindelegan – workshop-ul Cercetare și training în microchirurgia experimentală: de la mâna chirurgului la robotul operator și inteligența artificială”, în amfiteatrul Ion Manta, str. L. Pasteur nr. 6. Evenimentul va fi o veritabilă platformă de colaborare internațională, promit reprezentanții UMF.

Tia SÎRCA

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

La doar 16 ani, campion național la trei categorii din Campionatul Național de Raliuri 2025

Rezervă-ți revelionul la Hotel Univers (T) și bucură-te de ofertele lunii noiembrie

Crosul Universității Tehnice – “Chase the Sun”

Prima clasă de liceeni – tehnicieni în aviație din Cluj, vizitând fortăreață cerului românesc

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.