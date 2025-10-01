EVENIMENT

Situație inedită la Ambasada SUA în București! Instituția anunță că a rămas fără… fonduri

1 octombrie 20250 commentarii

Ambasada SUA anunță că pagina proprie de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activității, cu excepția mesajelor urgente de securitate și siguranță.

”În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov.!”, este mesajul postat astăzi pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București.

