Sistem de imagistică cu rezonanță magnetică pentru Spitalul Municipal Turda

4 noiembrie 20250 commentarii

Aparatul RMN ultramodern a fost achiziționat cu sprijinul financiar semnificativ al Consiliului Județean Cluj, anunță reprezentanții forului administrativ clujean, într-un comunicat de presă.

Consiliul Județean Cluj a cofinanțat achiziționarea noului aparat medical de înaltă tehnologie pentru Spitalul Municipal Turda. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj informează că este vorba despre un sistem de imagistică cu rezonanță magnetică – RMN 1,5 Tesla pentru care s-a alocat, din bugetul propriu al instituției, 3.000.000 de lei. Aparatul a fost deja livrat instituției spitalicești, fiind în curs de instalare. Citând comunicatul amintit, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, declară: „Este o investiție importantă și necesară, cu atât mai mult cu cât unitatea sanitară nu dispunea de o asemenea dotare medicală. Întrucât sprijinul imagistic este mai mult decât util în diagnosticarea precisă și rapidă, am decis să răspundem afirmativ solicitării spitalului și să contribuim la dotarea acestuia cu un RMN ultraperformant, de care vor beneficia cetățenii din Turda și zonele limitrofe.” Aceiași reprezentanți reamintesc faptul că rezonanța magnetică nucleară este o procedură non invazivă, neiradiantă, care permite obținerea unor imagini detaliate, clare și precise și ajută cadrele medicale să pună un diagnostic cât mai corect, într-un interval de timp redus.

T.S.

sursă foto: Consiliul Județean Cluj

