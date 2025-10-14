EVENIMENT

Simpozion omagial dedicat Zilei Armatei României și aniversării eliberării orașului

14 octombrie 20250 commentarii

Asociațiile Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, reunite în Corpul Rezerviștilor Militari Cluj, organizează joi, 23 octombrie 2025, un simpozion dedicat Zilei Armatei României (25 octombrie) și împlinirii a 81 de ani de la Eliberarea Clujului de sub ocupația horthystă.

Evenimentul se va desfășura la Cercul Militar Cluj-Napoca, începând cu ora 10:00, și urmărește omagierea eroismului militarilor români și a semnificației istorice a victoriei din 1944.

Potrivit organizatorilor, manifestarea va cuprinde o sesiune solemnă dedicată Zilei Armatei României, urmată de lansarea antologiei literare „FORMAȚIE ÎN DEFILARE” a Cenaclului Scriitorilor Militari Cluj. Volumul marchează Centenarul înființării Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Al. I. Cuza”.

Programul include, de asemenea, o secțiune cu caracter educativ-preventiv, intitulată „STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS. PREVENIREA BOLILOR CARDIOVASCULARE”, menită să sublinieze importanța sănătății în rândul cadrelor militare. Simpozionul se va încheia cu un moment artistic susținut de Corala „NAPOCA VIVA” și Grupul Folcloric „BUCIUMUL”.

 

