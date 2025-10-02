CULTURĂ

Simeze clujene Liviu Mocan, elogiu artei, prieteniei și iubirii

2 octombrie 20250 commentarii

E timpul prieteniei. 70+, deschisă încă în generoasele saloane ale Muzeului de Artă clujean, se cere vizitată. Trebuie vizitată, motivele fiind multe și întemeiate și în rândurile care urmează mă voi opri asupra lor. Și voi începe cu cel care a materializat această provocatoare personală, sculptorul Liviu Mocan, biografie artistică impresionantă. Oricum, cuvintele sunt mult, mult prea puține pentru a cuprinde activitatea și opera Maestrului. Autentic și original Meșter Manole care merge impetuos înainte, care crede în destinul său și  în arta sa și ale cărui lucrări prind viață fie în lemn-salcâm/stejar/chiparos…- fie în bronz, fier, fibră de sticlă, marmură verde de Guatemala, foiță de aur, inox, marmură de Carara. Și încă un lucru la fel de important, crede în prietenie, iubire de semeni și Dumnezeu, crede, cum am mai spus, în artă.

Alături de Liviu Mocan se află 77 de artiști, încercați și experimentați, nume de notorietate națională și internațională, pe care-i amintesc cu mare plăcere și bucurie: Elena Amariei, Amalia Archiudean, Marius Barb Barbone, Dalina Bădescu, Gary Bradley, Denis Brânzei, Valer Bulat, Liviu Bumbu, Margareta Catrinu, Voichița Cecălăcean, Emilia Chirilă, Enyedi Csaba, Hermina Csata, Emil Dobriban, Suzana Fântânariu, Radu Feldiorean, Andrei Florian, Andreea Foanene, Vasile fuiorea, Eunice Gall, Nelson Gall, Ioana Maria Giurgiu, Adrian Gocan, Katalin Julia Hajdu, Adi Hunyadi, Radu Ilea, Dănilă Incze, Charles David Kelley, Kruppa Tunde, Petru Leahu, J. C. Leanu, Andrada Lolu, Bianca Luigia Manoleanu, Florin Adrian Marc, Vasilica Marhao, Andreea Mariș, Gheorghe Miron, David și Anca Mocan, Rodica Mocan, Ana Maria Morar, Camelia Moritz, Emil Moritz, Eugen Moritz, Dan Neamu, Anne Nebert, Liviu Nedelcu, Sasa Nikolinovic, Vanja Nikolinovic, Erno Palko, Filip Petcu, Daniel Pop, Radu Pop, Nicolae Procopan, Radu Pulbere, Marius Radu, Ioana Adina Rusu, Mara Rusu, Virgil Scripcariu, Bogdan și Emma, Matei și Achim Stănescu, Gizela Sztoika, Andrei Șchiopu, Radu Șerban, Florin Ștefan, Pavel Șușară, Cosmin Todor, Milu Toduț, Mirela Trăistaru, Maria Truță, Virgil Turculeț, Decebal Țăroi, Victoria Țăroi, Horia Țigănuș, Bogdan Vaida și Gavril Zmicală. Putem vorbi, fără să greșim, de un veritabil salon al artiștilor vizuali. Prezenți nu numai pentru a elogia arta, prietenia și iubirea, ci și pentru a da viață, prin lucrările vândute, construirii Centrului de Artă Contemporană Atelier+. Extraordinar demers artistic, la care puteți contribui și Dvs, iubitori ai artelor vizuale, până duminică 5 octombrie.

Arta, prietenia și iubirea își unesc forțele în această personală unică  ca viziune. Sunt, potrivit catalogului, 84 de artiști vizuali-includ și numele Maestrului Liviu Mocan–sper din suflet că nu am omis pe nimeni-, lucrări realizate la patru mâini. Tehnicile și materialele de lucru sunt din cele mai diverse, structura de bază fiind lemnul traforat. Inserțiile înseamnă nisip negru de Madeira, acril/carioca cu ulei, stejar/fag/nuc, porțelan colorat/plante naturale, multimedia, desen în tuș și creion/placaj, mătasă, tuș/foiță de aur, bronz, marmură/metal, acuarelă, acrilic/foiță de argint, tempera cu ou, pastă ceramică, guașă și acrilic, , hârtie și lemn. Materiale care potențează cele trei axe ale expoziției. Arta  pentru dezvoltarea personală, contemplare, materializare a trăirilor, emoții, sentimente, familiarizarea  cu artiști și uneltele lor de lucru. Prietenie pentru noblețea gestului, susținere și implicare necondiționate, suport și susținere a binelui și adevărului. Iubirea, iubirea de Dumnezeu și semeni, punte pentru relațiile interpersonale stabiile, forță a modelării personale și nu numai. Toate au importanța lor ideatică și practică. Toate se impun atenției noastre, toate trebuie cultivate.  Mai ales că în expoziție impune prin cunoscute teme universale: Iisus Christos, scara (între stele, între șerpi, cu trup de om, eternei împăcări, lumii), Marele Vultur, ferestre, copacul (iubirii, vieții), Cristofor, mielul, Adam, cartea, crucea, Ad Astra, ancora, izvorul, altarul (limbii ebarice și limbii grecești), cercul, pătratul, iubirea nu în ultimul rând.

E timpul prieteniei. 70+ cere din start, pagini întregi, aplecări asupra fiecărui artist vizual în parte, asupra fiecărei lucrări. Și odată intrat în expoziție, fiecare lucrare în parte cere opriri îndelungi, firești pentru a pătrunde esența lucrurilor și simbolurilor. La urma urmei, este vorba despre devotament, puritate, meditație, evlavie. Gesturi și atitudini umane într-o lume tot mai nesigură, diluare tristă a valorilor.

Heritage

Cu puține zile în urmă, am fost prezent la dezvvelirea unei noi lucrări de for public, Heritage, semnătură distinctivă Liviu Mocan. Lucrare din bronz,  amplasată în fața noului sediu al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima (strada Bucium, cartier Mănăștur).

Liviu Mocan folosește sunetul ca pe un mediu  sculptat, experiență artistică unicat, prin care sunetul, arta sunetului, relaționează cu spațiul respectând principiile armoniei și echilibrului. Punând în centrul atenției Poema română de George Enescu.

Trebuie să mai subliniez un aspect. Liviu Mocan și Pavel Șușară se întâlnesc, prin autenticitatea demersului expozițional în E timpul prieteniei. 70+. Cei doi s-au reîntâlnit și luni 29 septembrie, la dezvelirea celei de a 32-a lucrări de for public marca Liviu Mocan, mai corect spus, sculptor și curator uniți întru artă, prietenie și iubire.

Demostene Șofron

 

