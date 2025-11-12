CULTURĂ

Showcase 2025 – Microstagiune aniversară la Teatrul Maghiar de Stat Cluj O privire asupra a 35 de ani de căutare, dialog și reinventare teatrală

12 noiembrie 20250 commentarii

În perioada 12–16 noiembrie 2025, Teatrul Maghiar de Stat Cluj organizează microstagiunea „Showcase 2025”, un eveniment de anvergură care propune o incursiune în universul artistic al instituției, o retrospectivă a direcțiilor estetice și conceptuale care au marcat ultimele trei decenii și jumătate de activitate.

Proiectul nu este doar o simplă selecție de spectacole reprezentative, ci și o radiografie a unei evoluții — de la perioada postdecembristă până la afirmarea teatrului clujean ca reper pe harta europeană a creației scenice contemporane.

35 de ani de transformare și excelență artistică

De la începutul anilor ’90, Teatrul Maghiar de Stat Cluj s-a afirmat ca unul dintre cele mai dinamice și vizionare spații teatrale din România.
Sub direcția artistică a profesorului și regizorului Gábor Tompa, instituția a cunoscut o continuă reînnoire, atât în repertoriu, cât și în limbajul scenic.
Colaborările cu regizori, scenografi și dramaturgi din întreaga lume au generat un repertoriu viu, curajos, ancorat în marile teme ale omului contemporan.

Microstagiunea „Showcase 2025” celebrează această linie de coerență și îndrăzneală — o viziune care a îmbinat tradiția teatrului maghiar cu modernitatea experimentului european.

„Această perioadă de 35 de ani nu a însemnat doar consolidarea profesională a instituției, ci și maturizarea spiritului trupei”, afirmă echipa artistică a teatrului.
„Am crescut împreună cu publicul, cu orașul, cu schimbările de sensibilitate pe care le-a adus timpul.”

Programul microstagiunii Showcase 2025

Miercuri, 12 noiembrie, ora 19:00 – Orașul nostru
Deschiderea evenimentului se face cu „Orașul nostru”, adaptare după piesa clasică a lui Thornton Wilder, în regia Jesca Prudencio.
Spectacolul aduce în prim-plan comunitatea, timpul și memoria, oferind o reflecție asupra umanității cotidiene și fragilității existenței.

Joi, 13 noiembrie, ora 20:00 – Ispita
Cea mai recentă premieră a teatrului, „Ispita” de Václav Havel, regizată de Michal Dočekal, explorează tensiunile dintre libertate, compromis și puterea morală a individului. Textul, scris într-o perioadă de cenzură, reverberează profund în contextul actual, cu o ironie subtilă și o viziune teatrală rafinată.

Vineri, 14 noiembrie, ora 19:00 – Tango
Una dintre piesele-cult ale dramaturgiei est-europene, „Tango” de Sławomir Mrożek, în regia Attila Keresztes, aduce o satiră inteligentă a ordinii sociale și a conflictelor dintre generații. Spectacolul propune o lectură contemporană asupra absurdului și a neputinței de a rupe cercul autoritarismului.

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 20:00 – I Am the Wind
Textul poetico-existențial al laureatului Nobel Jon Fosse, regizat de Gábor Tompa, devine un studiu despre prietenie, tăcere și sfârșit. Premiera, prezentată în februarie 2025, a fost invitată la numeroase festivaluri internaționale — Reuniunea Teatrelor Naționale Românești (Chișinău), Festivalul Internațional de Teatru de la Varna și Festivalul Teatrelor Maghiare de la Kisvárda, unde spectacolul a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun spectacol, iar Loránd Farkas a primit Premiul pentru cel mai bun actor.

Duminică, 16 noiembrie, ora 19:00 – Hamlet
Microstagiunea se va încheia cu un titlu emblematic: „Hamlet” de William Shakespeare, în regia lui Gábor Tompa, cu actorul invitat Miklós Vecsei H în rolul principal. Spectacolul, jucat de peste 25 de ori, a fost prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Madách (ediția a 8-a) și la Festivalul Național de Teatru de la București (ediția a 32-a).

Showcase 2025 – între tradiție și teatru contemporan

Microstagiunea Showcase 2025 se înscrie în cadrul amplului proiect „Perspectiva a 35 de ani – de la tradiție la teatrul contemporan”, finanțat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, precum și al Anului Memorial „György Harag”, sprijinit de UNITER și Consiliul Județean Cluj.

Mara A. MUNTEAN

Foto: István BIRÓ 

