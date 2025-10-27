SĂNĂTATE

Serviciul Județean de Ambulanță Cluj așteaptă noi voluntari în echipă

27 octombrie 20250 commentarii

Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Cluj așteaptă noi voluntari în echipa lor inimoasă. Anunțul a fost făcut luni, 27 octombrie 2025, pe pagina de socializare Voluntari SAJ Cluj în care se arată că Serviciul de Ambulanță Cluj recrutează o nouă serie de voluntari.

Perioada de înscriere este 20 octombrie -7 noiembrie 2025, iar locurile disponibile sunt după cum urmează: stația centrală Cluj Napoca – 100 de locuri din care 70 pentru candidații UMF CLUJ (35 MG și 35AMG) și respectiv 30 pentru candidații de la Școlile Postliceale; substația Gherla – 3 locuri; substația Dej – 0 locuri; substația Huedin – 3 locuri; substația Turda – 7 locuri; substația Câmpia Turzii – 8 locuri.

Pentru substații locurile sunt valabile indiferent de specializarea candidatului (MG, AML, PL, absolvent). Candidați vor depunere un dosar cu documente originale scanate într-un fișier în format pdf, la adresa de email voluntarisajcluj@gmail.com, la subiect să fie adăugat numele, prenumele complet și stația unde dorește să efectueze voluntariat (pentru stația centrală – Cluj Napoca, pentru substații să completeze Gherla, Dej), până maxim în data de 7 noiembrie 2025 ora 24:00”, se arată în anunțul SAJ Cluj.

Condițiile de înscriere sunt: student MG an II – V, inclusiv absolvent, student AMG an II – III, inclusiv absolvent sau elev Școală postliceală an II-III, inclusiv absolvent. Selecția voluntarilor se realizează în două etape, în prima etapă având loc verificarea dosarelor 08-09 noiembrie 2025 – probă eliminatorie. A doua etapă înseamnă examenul de recrutare susținut în data de 22 noiembrie 2024. „Materialul bibliografic o să fie trimis prin email după verificarea dosarelor de înscriere. În cazul în care la una din specializările MG, AMG sau PL locurile disponibile nu sunt ocupate prin neprezentarea candidaților, locurile vor fi distribuite în mod egal celorlalte specializări! Orice neconcordanță, cum ar fi formatul documentului sau trimiterea separată/inclompletă a actelor, cu cele expuse va duce la refuzarea dosarului”, mai arată reprezentanții SAJ Cluj.

Tia SÎRCA

