Sebastien Lecornu numit premier al Franței

10 septembrie 20250 commentarii

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a numit marţi în funcţia de premier pe ministrul apărării, Sebastien Lecornu, a anunţat Palatul Elysée, relatează AFP şi Reuters.

Emmanuel Macron i-a încredinţat într-o primă fază sarcina de a „consulta” partidele în vederea „construirii acordurilor esenţiale pentru deciziile din lunile următoare”, înainte de a forma un nou guvern, a declarat preşedinţia franceză.

Macron, a cărui cotă de popularitate este la cel mai scăzut nivel de când a preluat puterea în 2017, a numit marţi un nou prim-ministru, după ce a primit în aceeaşi zi demisia lui Francois Bayrou, care a pierdut luni în Parlament un vot de încredere pentru un plan de austeritate de 44 de miliarde de euro, vot ce a aruncat Franţa din nou într-o criză politică şi bugetară.

Cu un deficit bugetar prognozat pentru anul în curs la 5,4% din PIB, Franţa are nevoie de măsuri de austeritate şi guvernul în prezent demis estima că, prin planul de ajustare bugetară de 44 de miliarde de euro, acest deficit urma să coboare anul viitor la 4,6% din PIB, pe o traiectorie care să permită în anul 2029 un deficit de 2,8% din PIB, sub pragul de 3% stabilit prin Pactul de Stabilitate şi Creştere al UE.

