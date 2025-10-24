EDITORIAL

Se umflă în pene cotcodacul de la Budapesta cea fatidică

24 octombrie 20250 commentarii

Viktor Orban a intrat în trepidațiile organizării vizitei celor doi magaoni ai lumii, Trump și Putin. Doi padișahi fioroși, care doresc să se întâlnească la Budapesta pentru a decide soarta Ucrainei. Este vorba de aceeași fatidică Budapesta unde, în 1994, s-a semnat de către aceleași puteri ale lumii tratatul ce prevedea garantarea suveranității și integrității teritoriilor Ucrainei în schimbul renunțării acesteia la armele nucleare din dotare. A fost un tratat total invalidat de acapararea Crimeii de către Rusia în 2014 și, mai ales, de recenta agresiune a Rusiei asupra Ucrainei. Așadar, Budapesta este un loc de promisiuni neonorate, un loc premonitoriu de tragedii, un loc unde au germinat toate ipocriziile și minciunile marilor puteri. Budapesta rămâne din acest punct de vedere, un loc aducător de nenorociri pentru Ucraina, fatal și funest pentru poporul ucrainean.

