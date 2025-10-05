ADMINISTRAȚIE

Se sitează alimentarea cu gaz, luni, 6 octombrie, pe mai multe străzi din municipiul Cluj-Napoca

5 octombrie 20250 commentarii

Luni, 6 octombrie, pe mai multe străzi din nord-estul municipiului Cluj-Napoca se va sista alimentarea cu gaz.

Reabilitarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale este absolut necesară pentru menținerea şi îmbunătățirea alimentării cu gaz şi a operării sistemului de distribuţie în condiții de siguranţă.

De aceea, an de an, Delgaz Grid investește sume considerabile în modernizarea și reabilitarea rețelelor pe care le are în administrare.

Modernizare rețelei de distribuţie a gazelor naturale din zona Bd. Muncii-Fabricii de Zahăr din municipiul Cluj-Napoca a fost inclusă în unul dintre proiectele de investiţii ale companiei pentru anul în curs, prin care au fost reabilitați circa 2 kilometri de rețea, valoarea investiției depășind 2,5 milioane de lei.

Pentru cuplarea noilor conducte este necesară sistarea alimentării cu gaz, luni, 6 octombrie, între orele 09.00-21.00, pe Bd. Muncii și străzile: Voroneț, Daliei, Freziei, Stânjeneilor, Liliacului, Cameliei, Gențianei, Oleandrului, Romaniței, Sânzienelor, Narciselor, Panseluțelor, Gălbenelelor, Margaretelor și Clopoțeilor.

 

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute”, a anunțat Delgaz

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele reţele de telefonie fixă şi mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din reţeaua Telekom şi cu tariful operatorului din toate celelalte reţele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și mulțumim clienților și autorităților pentru înțelegere și buna colaborare necesare pentru finalizarea acestor lucrări”, a transmsi Delgaz.

