ADMINISTRAȚIE

Se lucrează pe minicentura Dejului

16 septembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a început așternerea stratului de balast stabilizat pe drumul comunal DC 177, tronsonul dintre localitățile Câțcău și Vad, ca etapă pregătitoare pentru asfaltarea integrală a sectorului.

Lucrările vizează un tronson de 1,3 kilometri, între kilometrul 0+000 și kilometrul 1+300, din cei 1,8 kilometri preluați recent în administrare. La finalizarea proiectului, drumul va scurta ruta anterior utilizată cu aproximativ 25 de kilometri și va permite evitarea zonei intravilanului municipiului Dej, constituindu-se astfel ca o minicentură a orașului.

„Suntem foarte aproape de finalizarea lucrărilor pe acest drum, care va îmbunătăți considerabil traficul local și accesul către proprietăți”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Anterior, pe acest sector au fost executate lucrări de reprofilare a drumului, adaos de piatră spartă, așternerea unui strat de balast pentru realizarea sistemului rutier nou, tratarea burdușirilor și tasărilor, refacerea fundației, precum și aducerea la profil a acostamentelor și refacerea terasamentelor deteriorate.

Etapele viitoare includ completarea acostamentelor, ridicarea la cotă a căminelor carosabile, asigurarea scurgerii apelor prin curățarea șanțurilor și rigolelor, prelungirea podețelor, refacerea timpanelor și camerelor de cădere, precum și așternerea covorului asfaltic. Totodată, se vor realiza aproximativ 20 de accese la proprietăți și cinci racorduri la drumurile laterale.

Lucrările se desfășoară într-un ritm alert și fac parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere județene, menit să crească siguranța și confortul șoferilor și locuitorilor din zonă.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Echipamente medicale de peste 8,5 milioane lei la ambulatoriul de la Infecțioase

Primăria Huedin se alătură Zilei de Curățenie Națională

Dej-Beauvais, de la prietenie la înfrățire

Ecograf performant la Spitalul Municipal Gherla

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.