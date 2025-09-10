EDUCAȚIE

Se fac înscrierile la Clubul copiilor Gherla

10 septembrie 20250 commentarii

Structura Gherla a Palatului Copiilor Cluj-Napoca se bucură de mare căutare în rândul preșcolarilor și elevilor din localitate. Copiilor li se oferă și în noul an de învățământ multiple posibilități de petrecere a timpului liber în mod plăcut și diversificat în cadrul cursurilor și cercurilor artistice și tehnico-aplicative desfășurate în sălile bine dotate ale clădirii de pe strada 1 Decembrie 1918.

Ne găsim în perioada când se fac înscrierile la activitățile organizate în noul școlar. De fapt, este vorba de cercurile ce au avut loc și în anii trecuți, copiii gherleni fiind obișnuiți cu profilul acestora. Paralel cu debutul în noul an școlar preșcolarii și elevii manifestă un interes deosebit față de cele șase cercuri organizate în timpul anului de învățământ 2025-2026. Conform tradiției de mare interes se bucură Cercul de machete, podoabe și alte obiecte decorative condusă de prof. Daniela Katona, membrii lui obținând an de an premii la Olimpiada meșteșugurilor populare sau la diferite concursuri de profil organizate în țară. Fotoclubul îndrumat de Kurusian Ildikó este un alt cerc care atrage atenția elevilor gherleni. Mulți copii frecventează cercul de muzică vocală și instrumentală coordonată de prof. Leleu Gyöngyi, o adevărată școală de muzică cu multe talente. Cercul de Cultură și Civilizație Engleză condus de prof. Budean Otilia Lucreția oferă un bun prilej de îmbogățirea cunoștințelor din sfera limbilor străine. Pentru amatorii artelor, Cercul de pictură constituie o modalitate de a exersa priceperea și talentul în realizarea unor lucrări de artă plastică sub îndrumarea prof. Suciu Anisia. Ultima activitate care se bucură de o largă participare este Dansul modern, primii pași fiind sprijiniți de prof. Raluca Berceni. Șase cercuri care și în noul an școlar au mare căutare în rândul copiilor.

Vacanța de vară a luat sfârșit, dar membrii cercurilor artistice ale structurii Gherla a Palatului Copiilor Cluj-Napoca au mai îmbogățit zestrea bogată a performanțelor, în ultimele zile ale vacanței, elevul Andrei Kis obținând premiul II la secția cahle a Olimpiadei Meșteșugurilor Artistice Tradiționale de la Dumbrava Sibiului. Un frumos succes al talentatului artist gherlean.

Szekely Csaba

