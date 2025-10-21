ADMINISTRAȚIE

Se dau ajutoare pentru căldură

21 octombrie 20250 commentarii

Clujenii pot depune cererile obținerea ajutorului de căldură, pentru sezonul rece noiembrie 2025 – martie 2026. Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat demararea programului de depunere a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului pentru energie. Măsura vizează sprijinirea persoanelor și familiilor cu venituri reduse, în sezonul rece 2025–2026.

Cine poate beneficia

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru perioada noiembrie 2025 – martie 2026, iar suplimentul pentru energie este disponibil pe tot parcursul anului. Pot solicita aceste forme de sprijin persoanele cu domiciliul sau reședința valabilă în Cluj-Napoca, în funcție de tipul de încălzire utilizat (gaze naturale, agent termic, energie electrică, combustibili solizi).

Condiții de eligibilitate: venitul net lunar pe membru de familie trebuie să fie sub: 2.053 lei – pentru persoanele singure; 1.386 lei/persoană – pentru familii sau persoane care se gospodăresc împreună.

De unde se pot ridica formularele: centrul de Informare pentru Cetățeni – str. Moților nr. 1-3; Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) – str. Venus fn; Sediul Termoficare Napoca SA – Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79; primăriile de cartier: Mănăștur, Iris, Someșeni, Grigorescu, Zorilor, Gheorgheni, Mărăști

Program pentru depunerea cererilor: luni – miercuri: 08:30 – 15:30 / 16:30; joi: până la 17:00 / 18:30; vineri: până la 14:00 / 16:30 (în funcție de locație).

Cererile pot fi depuse individual sau prin administratorul imobilului, care le va centraliza și transmite autorităților, însoțite de un borderou.

Cererile înregistrate până în 20 noiembrie 2025 – ajutorul se acordă din luna noiembrie;

Cererile depuse între 21 noiembrie – 20 decembrie 2025 – ajutorul se acordă din luna decembrie;

Modificările privind veniturile sau componența familiei trebuie comunicate printr-o nouă cerere însoțită de documente justificative.

Măsura are scopul de a sprijini consumatorii vulnerabili în acoperirea cheltuielilor cu energia termică, gazele naturale, energia electrică sau combustibilii solizi și/sau petrolieri.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Emigrarea din Cluj continuă

Instituțiile publice din județul Cluj cu datorii la stat

Sat de vacanță în incinta Parcului Etnografic „Romulus Vuia” din Hoia

Cluj-Napoca și Raionul Ialoveni, acord de înfrățire semnat la Bruxelles

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.