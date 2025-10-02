INTERNE

Școlile de jandarmi de la Fălticeni și Drăgășani încep înscrierile

2 octombrie 20250 commentarii

Dacă dorești să urmezi o carieră militară, te poți înscrie la una dintre instituţiile de învățământ postliceal ale Jandarmeriei Române, sesiunea de admitere septembrie-decembrie 2025, anunță reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi „Vaida Voevod” Cluj. Astfel, Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani are disponibile 350 locuri (din care trei locuri pentru cetățenii de etnie romă şi trei locuri pentru alte minorităţi). De asemenea, Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Petru Rareș Fălticeni are 350 locuri (din care trei locuri pentru cetățenii de etnie romă şi trei locuri pentru alte minorităţi). Înscrierile se fac prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I https://hub.mai.gov.ro/, secţiunea „Învățământ, până la data de 17 octombrie 2025, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. Informații suplimentare pot fi obținute la telefon 0264/595513, Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

