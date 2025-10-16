POLITICĂ

Schimbare vitală pentru ONG-uri

16 octombrie 20250 commentarii

Sectorul non-profit din România ar putea beneficia de o stabilitate și predictibilitate mult așteptate odată cu adoptarea unei propuneri legislative menite să modifice și să completeze Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice. Proiectul de lege, inițiat de deputatul PNL Ovidiu-Vasile Cîmpean, introduce prevederi esențiale precum finanțarea nerambursabilă cu caracter multianual și acordul-cadru de finanțare multianuală, răspunzând astfel unei nevoi stringent exprimate de organizațiile neguvernamentale (ONG-uri).


În prezent, o limitare semnificativă a Legii 350/2005 o reprezintă restricția finanțărilor la durata unui singur an bugetar. Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative, această limitare afectează substanțial capacitatea ONG-urilor de a dezvolta și implementa proiecte complexe care necesită o abordare strategică pe termen lung.
Noua propunere urmărește să remedieze această problemă, permițând autorității finanțatoare să acorde sprijin financiar pentru proiecte ce depășesc un an bugetar.
Printre noutățile propuse se numără acordul-cadru de maximum 4 ani. Conform acestei reglementări, finanțarea multianuală s-ar realiza printr-un acord-cadru de finanțare multianuală, încheiat pentru o perioadă de maximum 4 ani. Acesta ar stabili obiectivele generale și cuantumul total al finanțării.
Se mai prevede ca aelecția proiectelor multianuale să se facă printr-o singură procedură de selecție publică, la momentul acordării acordului-cadru. Ulterior, se vor încheia contracte subsecvente anuale pentru alocarea efectivă a fondurilor.

Beneficiile preconizate includ planificarea strategică și predictibilitatea pentru ONG-uri, stabilitatea în angajarea personalului, reducerea poverii administrative și creșterea eficienței utilizării fondurilor publice.


Această inițiativă legislativă națională vine într-un context în care și la nivel local, în Cluj-Napoca, nevoia de predictibilitate și flexibilitate constituie o temă recurentă. De exemplu, în cursul acestui an, organizațiile neguvernamentale din Cluj-Napoca au demarat dezbateri pentru modificarea Regulamentului general de finanțare nerambursabilă de la bugetul local.

Mai multe ONG-uri au cerut, în această primăvară, renunțarea la regulamentul de alocare de fonduri pentru ONG-uri din domeniul cultural întocmit în baza Legii 350 din 2005 și adoptarea unui alt regulament în baza Ordonanței 51 din 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare din fonduri nerambursabile a proiectelor culturale. Mai mulți ONG-iști au cerut ca proiectele culturale să fie evaluate și aprobate în baza Ordonanței 51 din 1998 iar proiectele sociale, de tineret și de mediu să fie aprobate în baza Legii 350 din 2005.

În documentul transmis Primăriei și care a fost semnat de mai multe organizații dar și de instituții de cultură se arăta că solicitarea de aplicare a unui regulament pentru alocarea de finanțări pentru sectorul cultural pe baza OG 51/1998 are la bază necesitatea unei îndreptării juridice. Numai că raportarea la OG 51 ar fi fost în afara legii.

Ordonanța 51 din 1998 nu a fost niciodată aplicată în materie de bugete locale până prin 2022-2023 când un grup din USR abonat la fonduri publice prin diverse ONG -uri s-a gândit să acceseze și rezervorul consistent al bugetelor locale.


Propunerea legislativă a deputatului Ovidiu Cîmpean este acum înaintată Parlamentului României pentru dezbatere și adoptare, fiind considerată un „pas necesar pentru consolidarea sectorului nonprofit și pentru creșterea impactului social al acestuia”.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Lege care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești

Deputatul Remus Lăpușan, omagiu fermierilor români de Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești

George Simion vrea un nou mandat în fruntea AUR

Abrudean: PNL va iniţia un alt proiect pentru reducerea numărului de parlamentari la 300

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.