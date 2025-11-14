ADMINISTRAȚIE

Schimbare la vârful Direcției de Sănătate Publică Cluj

14 noiembrie 20250 commentarii

Dr. Mihai Moisescu se retrage din funcția de director al DSP Cluj, după o carieră de aproape un sfert de veac în sistemul de sănătate publică.

Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, dr. Mihai Moisescu-Goia, se retrage din funcție, urmând să se pensioneze în aceste zile. După o carieră de peste 35 de ani în domeniul sănătății și mai bine de un deceniu la conducerea DSP Cluj, medicul clujean încheie o etapă importantă din activitatea sa profesională.

Dr. Mihai Moisescu a condus Direcția de Sănătate Publică în perioade dificile, printre care criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19, coordonând activitatea medicală, logistică și de comunicare în plan județean. În timpul mandatului său, instituția a derulat campanii de vaccinare, programe de prevenție și acțiuni de combatere a infecțiilor nosocomiale. Dr. Mihai Moisescu a fost recunoscut pentru experiența sa în managementul sanitar și pentru implicarea constantă în problemele de sănătate publică ale județului.

Noul șef al DSP Cluj va fi numit prin ordin de ministru săptămâna viitoare.

 

