Schimbare de lider în SuperLigă. Rădoi a demisionat de la Craiova!

10 noiembrie 20250 commentarii

Universitatea Craiova a fost învinsă de UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-1), duminică seara, în Bănie, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal. Oaspeţii au deschis scorul prin Luca Mihai (24), după o minge respinsă greşit la un corner. Universitatea a egalat prin fundaşul ucrainean Oleksandr Romanciuk (36), care a marcat cu capul, din plonjon, în urma unui corner executat de David Matei. Arădenii au marcat golul victoriei prin Valentin Costache (76), cu un şut de la 25 de metri, la care portarul Pavlo Isenko a gafat.

Universitatea a pierdut primul său meci acasă în acest campionat. Oltenii au o singură victorie în ultimele şapte etape, iar la finalul partidei cu UTA antrenorul Mirel Rădoi și-a anunțat demisia.

În ultimul meci al etapei, Hermannstadt a terminat la egalitate cu FCSB, 3-3 (1-1), la Sibiu.

Campioana a deschis scorul rapid, prin Mamadou Thiam (4). Sibienii au egalat prin Aurelian Chiţu (26), și au preluat condicerea prin reușita aceluiași jucător după pauză (55). FCSB a restabilit egalitatea, prin David Miculescu (63), iar Bîrligea a fost eliminat (81), după două cartonaşe galbene primite în decurs de trei minute. Gazdele au reuşit să aibă avantaj pe tabelă, după golul lui Luca Stancu (87), dar FCSB a evitat in extremis înfrângerea, prin reușita lui Denis Politic (90+3).

Rezultate etapa a 16-a:

  • U Cluj – Metaloglobus 3-1 (3-0)
  • Farul – Botoşani 2-0 (2-0)
  • Petrolul – Oţelul Galaţi 0-0
  • Dinamo – Csikszereda
  • Rapid – Argeş 2-0 (1-0)
  • Slobozia – CFR Cluj 0-1 (0-1)
  • Craiova – UTA Arad 1-2 (1-1)
  • Hermannstadt – FCSB 3-3 (1-1)

Clasament
1 Rapid 35
2 Botoşani 32
3 Dinamo 30
4 Univ. Craiova 29
5 Argeş 27
6 Farul 25
7 Oţelul 23
8 UTA Arad 22
9 FCSB 20
10 U Cluj 20
11 Slobozia 18
12 CFR Cluj 16
13 Petrolul 15
14 Csikszereda 13
15 Hermannstadt 11
16 Metaloglobus 7

Etapa viitoare:

Vineri, 21 noiembrie

  • Ora 17.30 Csikszereda – Slobozia
  • Ora 20.30 FC Argeș – Univ. Craiova

Sâmbătă, 22 noiembrie

  • Ora 15.00 UTA Arad – U Cluj
  • Ora 20.30 FCSB – Petrolul

Duminică, 23 noiembrie

  • Ora 17.30 Oțelul – Farul
  • Ora 20.30 CFR Cluj – Rapid

Luni, 24 noiembrie

  • Ora 17.30 Metaloglobus – Hermannstadt
  • Ora 20.30 Botoșani – Dinamo

