Șase noi defibrilatoare externe amplasate de Consiliul Județean în Cluj-Napoca și Răscruci

30 octombrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj continuă seria investițiilor în sănătate cu achiziția a șase noi defibrilatoare externe cu acces public. Acestea au fost amplasate în cadrul unor obiective aflate în subordinea ori administrarea forului administrativ județean.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Este o investiție importantă întrucât aceste dispozitive sunt esențiale în situațiile de urgență medicală, în special pentru intervențiile în cazul unui stop cardiac. Practic, prin utilizarea acestora în mod corect, pot crește șansele de supraviețuire a persoanei care are nevoie de asistență medicală.”

Dispozitivele medicale se regăsesc în cinci locații din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj – sediul central și Filiala „Traian Brad” din cartierul Mănăștur, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” și stadionul Cluj Arena, precum și la Castelul Bánffy din Răscruci.

Concepute pentru a fi simplu de utilizat chiar și de personal nespecializat, defibrilatoarele sunt portabile, ușoare, cu indicații vocale în trei limbi – română, engleză și maghiară, modul pentru adulți și copii și ghidare activă audiovizuală a utilizatorului.

Cele șase defibrilatoare externe cu acces public au fost achiziționate de Consiliul Județean Cluj, din bugetul propriu al instituției, valoarea totală a acestora fiind de cca. 92.000 lei, cu TVA inclus.

