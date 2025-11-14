DECESE

Șase ani de lacrimi se împlinesc, de când a plecat la Domnul iubita noastră mamă și bunică, TAȘNADI AURELIA

14 noiembrie 20250 commentarii

Șase ani de lacrimi se împlinesc, de când a plecat la Domnul,

cea care a fost iubita noastră mamă și bunică,

TAȘNADI AURELIA.

Lipsa ei ne va marca mereu, amintirea sa ne este alinare. Nu o vom uita niciodată!

Familia

