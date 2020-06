Şantierele anului la Huedin

Primenirile făcute în ultimii ani în viața orașului Huedin au fost multe și plăcute, pornind de la modernizarea străzilor, al spațiilor publice, ele sunt vizibile și în arhitectura noilor construcții, excluzând numeroasele palate ale romilor, încoronate cu zeci de turnuri și turnulețe, care sfidează inclusiv disciplina în construcții, confortul civic fiind o preocupare permanentă a Primăriei și Consiliului local.

Mulți contribuabili din orășelul în care marțea coboară mii de moți pentru a-și face importantele lor cumpărături din piața săptămânală de aici, spun că frumosul și curățenia din centrul civic și numeroasele primeniri de pe arterele locuite, se datorează și medicului uman, Mircea Moroșan, care și-a asumat condiția de manager al orașului, de câțiva ani, după o importantă perioadă în care a deprins motivația bunului gospodar din postura de consilier județean.

Iată și motivul pentru care, cotidianul Făclia, l-a provocat la un scurt dialog pe șeful administrației publice a orașului de pe Crișul Repede, în chiar prima zi a începutului de vară, deși temperatura, în plăcuta localitate de la poalele Apusenilor, nu a trecut cu mult peste 10 grade Celsius.

Rep: Domnule primar, Mircea Moroșan, Huedinul anului 2020 pare a câștiga nu numai în vigurozitate, ci și în tinerețe, prin numeroasele proiecte investiționale implementate din inițiativa dumneavoastră și a serviciilor ce le coordonați. Ne puteți nominaliza câteva din aceste reușite ce aduc firescul plus de valoare edilitară?

Mircea Moroșan: Din numeroasele lucrări așteptate cu real interes de locuitorii Huedinului, am să vă rog să rețineți doar câteva de interes general.

În primul rând am reușit să asfaltăm peste 40 de străzi și să amenajăm aproape 1000 de locuri de parcare. Iluminatul public a fost modernizat și dotat cu corpuri economicoase pentru consum și costuri, iar una din importantele lucrări dorite de Primărie și populație a fost semaforizarea orașului, care fluidizează circulația și reduce riscurile accidentărilor.

Rep: Am văzut construcții noi și altele modernizare.

Mircea Moroșan: Am construit patru blocuri ANL, un teren de sport cu suprafață sintetică și am modernizat vechea bază sportivă a orașului, asigurându-i tribună nouă, grupuri sociale, alte dependințe și tribună acoperită. În Piața orașului am construit și dotat cu cele necesare o hală agroalimentară. La capitolul modernizări menționez faptul că prin acest proces au trecut Casa de Cultură și Casa Tineretului.

Rep: După multe eforturi făcute ani de zile, în ultima săptămână a lui mai 2020, reușiți să deschideți cel mai mare și important șantier al anului, ca să nu spun al…secolului, acela de aducere a gazului metan în casele, societățile economice și instituțiile orașului Huedin. O dorință a mai multor generații ce au folosit butelii și combustibil lemnos pentru încălzire, inclusiv la blocuri.

Mircea Moroșan: Așa este, prin această mare investiție îmbunătățim confortul celor 10 mii de locuitori ai orașului. Am fost singura unitate urbană din județul Cluj fără gaz metan, dar prin angajamentul constructorului, până în decembrie al acestui an, sperăm să racordăm peste 2000 de consumatori la rețeaua de distribuție și în anul viitor să finalizăm investiția în valoare de 1.628,153 euro, fără TVA. Lungimea rețelei depășind 34km. În această lună, iunie, primele șapte străzi din program ( Crișului, Florilor, Garoafelor, Stadionului, Mănășturului, Câmpului și Moților) vor avea finalizată rețeaua de distribuție.

Rep: Și în august începeți un al doilea mare șantier de alimentare cu apă și canalizare.

Mircea Moroșan: Am semnat acest contract de lucrări în 19 mai. Investiția este derulată de Compania de Apă Someș S. A. în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014 – 2020 concretizat în proiectul: ,, Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Huedin și sistemul Huedin Rural” care cuprinde și comunele Sâncraiu, Izvorul Crișului, Poieni și Almașu – Sălaj.

Acest proiect este eșalonat pe 18 luni și vizează extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție a apei pe 30 de străzi, pe o lungime de 36,5 km cu 685 de branșamente precum și extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe 24 de străzi , în lungime 10 km cu 377 de racordări.

Așa cum prevede întregul proiect, implementarea lui va contribui semnificativ la dezvoltarea socio – economică a ariei de deservire, la reducerea poluării mediului prin eliminarea desecării apei uzate neepurate și îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Ba mai mult, gazul, apa și canalizarea, vor fi și o bună provocare pentru potențialii investitori.

Prin finalizarea acestor mari investiții în infrastructură, nădăjduim că locuitorii orașului nostru vor putea trece la confortul civic existent în spațiul asemănător din Uniunea Europeană.

Dumitru VATAU