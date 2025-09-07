RELIGIE

Samuel Bistrițeanul, noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cârja arhierească din partea ÎPS Andrei

7 septembrie 20250 commentarii

La Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca  a avut loc duminică, 7 septembrie 2025, un eveniment religios de mare însemnătate pentru credincioșii ortodocși, și anume hirotonia întru arhiereu și instalarea Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Acesta a primit din partea ÎPS Părinte Andrei cârja arhierească, iar din cea a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române Daniel o cruce de binecuvântare. La rândul său, PS Samuel Bistrițeanul a spus că în noua sa misiune se va baza pe rugăciune, ascultare și responsabilitate față de comunitate, modelul său de slujire fiind ÎPS Andrei. 

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în fruntea unui sobor de arhierei, preoți și diaconi, a săvârșit duminică 7 septembrie 2025, Sfânta Liturghie, hirotonia întru arhiereu a Părintelui Arhimandrit Samuel Cristea și ceremonia instalării acestuia ca Episcop-vicar, sub numele Samuel Bistrițeanul. Din soborul de arhierei au făcut parte IPS Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, PS Ignatie, Episcopul Hușilor, PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS Benedict, Episcopul Sălajului, PS Macarie, Episcopul Ortodox al Europei de Nord, PS Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, și PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

„Să-i iubiți pe toți credincioșii”

ÎPS Părinte Andrei a declarat că momentul instalării noului episcop-vicar își are profunzimea lui și că, deși este preot în vârstă, la asemenea eveniment, tot a avut emoții. În cuvântul său, ÎPS Părinte Andrei citând dintr-un verset al Sf. Apostol Pavel: „Luați aminte de voi înșivă și de toată turma întru care Dumnezeu, Duhul Sfânt, v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși scump sângele Său”, a amintit proaspătului episcopul și a celorlalți  prezenți patru din îndatoririle lor:  „Să-i primiți pe toți cei ce vin spre calea mântuirii, să-i iubiți pe toți credincioșii pentru că sunt foarte multe necazurile cu care se confruntă oamenii și au nevoie de iubirea bisericii, de iubirea episcopului lor. (…) În al treilea rând să vă rugați pentru toți, (…) iar în al patrulea rând să-i ajutați pe toți să-și ducă crucea înainte”. ÎPS Părinte Andrei i-a înmânat PS Samuel Bistrițeanul cârja arhierească, îndrumându-l: „Să păstorești turma cuvântătoare a lui Hristos, cea încredințată ție, și celor ascultători să le fie toiag de sprijin și întărire. Iar pentru cei neascultători și nestatornici să-l întrebuințezi pe el ca toiag de deșteptare, de îndreptare. Vrednic este!”. Tot ÎPS Andrei a oferit Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul din partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române Daniel o cruce de binecuvântare. 

„D-zeu  să-i dăruiască har”

De asemenea, PS Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a dat citire actului patriarhal de confirmare a PS Samuel Bistrițeanul în calitate de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului ca urmare a alegerii în această funcție de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în cadrul ședinței desfășurate în data de 2 iulie 2025.

IPS Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a urat noului Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului ca Dumnezeu să-i dăruiască mult har: „Dumnezeu să-i dăruiască mult har Preasfințitului Samuel, astăzi hirotonit cu care Dumnezeu m-a învrednicit să stau zi de zi patru ani de zile în aceeași clasă la Teologie la Sibiu. Dumnezeu să-i dăruiascsă har pentru că vas al inimii ales este. Să toarne Dumnezeu har într-însul. Dumnezeu să-l binecuvânteze și să va poată împărtăși câte o fărâmiță din tainele lui Dumnezeu”. 

La ceremonie au participat reprezentanți ai altor Biserici, reprezentanți ai autorităților locale, civile și militare, personalități din lumea academică, artistică și culturală, numeroși preoți, călugări și credincioși. Printre aceștia s-au numărat președintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, prefectul județului Cluj, Maria Forna, etc. 

Tia SÎRCA

