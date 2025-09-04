ADMINISTRAȚIE

Săcuieu vrea să devină destinație turistică de patru anotimpuri

4 septembrie 20250 commentarii

Planuri ambițioase pentru zona Vlădeasa

Comuna Săcuieu se pregătește să devină un punct de atracție turistică pe tot parcursul anului, cu proiecte ambițioase menite să valorifice potențialul natural al zonei Vlădeasa.

Fostul ministru al Dezvoltării, Marcel Boloș, a vizitat comuna și s-a întâlnit cu primarul Cuc Gheorghe și vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, pentru a discuta proiectele de dezvoltare ale comunității. Alături de echipa ADR Nord-Vest, oficialii au pus bazele unor planuri care vizează turismul activ și infrastructura de agrement.

Parcul de aventură: investiție de 10 milioane de euro

Un proiect central este Parcul de aventură Săcuieu, estimat la aproape 10 milioane de euro. Parcul va include sanie de vară, tiroliene, turn de escaladă, pârtie de schi și tubing sintetic, dar și o clădire multifuncțională și parcare pentru vizitatori.

Pe termen lung, comuna urmărește transformarea zonei Vlădeasa într-o stațiune turistică deschisă pe tot parcursul anului, cu domeniu schiabil, trasee cicloturistice și piste pentru biciclete, zone de recreere și atracții pentru familii și tineri.

Dacă aceste planuri se vor concretiza, Săcuieu va atrage turiști în toate anotimpurile, generând oportunități economice și locuri de muncă pentru localnici. Marcel Boloș a subliniat că proiectele trebuie să răspundă nevoilor reale ale comunității și să fie implementate cu profesionalism și determinare.

Autoritățile locale și echipa ADR Nord-Vest își propun ca aceste inițiative să transforme comuna într-o destinație atractivă în Munții Apuseni, combinând frumusețea naturală cu infrastructura modernă de agrement și turism.

„De la stadiul de idee până la implementare este cale lungă, dar la Săcuieu am văzut o viziune bine conturată și proiecte gândite în detaliu”, a declarat Marcel Boloș.

