Sabău: ”Dacă legi 2-3 victorii, deja ești pe primele locuri. Ar trebui să ne propunem asta!”

18 septembrie 20250 commentarii

U Cluj joacă sâmbătă, în deplasare, cu una din revelațiile noului sezon al SuperLigii, nou promovata FC Argeș. Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Universității, a declarat joi, la conferința de presă de dinaintea partide, că așteaptă să vadă o creștere a calității în jocul fotbaliștilor săi iar echipa să lege victorii, fapt care ar propulsa-o în prima parte a clasamentului.

„Întâlnim o echipă care are multă încredere, mult entuziasm, care stă bine din punct de vedere fizic, e organizată, are jucători disciplinați. Impactul cu prima ligă îi face să fie destul de atenți la detalii, preocupați să își perfecționeze jocul, să impresioneze. E acea emoție, acea dorință mare atunci când promovezi, există acel entuziasm adus și de rezultate. Se vede mâna lui Bogdan Andone. Argeș e o echipă bună de contraatac, perculoasă la faze fixe, stă bine în teren, uneori vine cu un pressing avansat, alteori se retrage. Rămâne o echipă bine organizată, cu o stare de spirit bună. Se luptă pentru fiecare minge, încearcă să își câștige duelurileE o echipă care are încredere în urma unor rezultate.

Noi suferim foarte mult în preajma careului, acolo unde trebuie să luăm decizii, să ne creem acele situații clare de ultima pasă, să avem mai multă personalitate la atacanții care trebuie să se demarce mai bine, să își câștige duelurile. De fapt, de asta avem nevoie anul acesta. Ca joc, nu putem spune că am arătat rău, ca preocupare, ca implicare, doar că ne lipsește puțin calitatea în careu. Ne creem puține ocazii individual și atunci încercăm foarte mult să ne bazăm doar pe jocul echipei, ceea ce nu întotdeauna funcționează. Ai nevoie uneori și de acele decizii corecte luate de atacanți, de inspirația lor, de forța de a-și câștiga duelurile și a finaliza. Trebuie să lucrăm mai mult la acest capitol.

Dacă legi 2-3 victorii, deja ești pe primele locuri, în play-off și ar trebui să ne propunem acest lucru, dar atunci când îți propui, trebuie să și arăți că vrei cu adevărat să fii iar în play-off. Noi am obținut niște rezultate, dar, cu una sau două excepții, nu pe un joc bun, pe o formă sportivă bună. Încet, încet, cred că ar trebui să arătăm mult mai bine, din acest punct de vedere. Asta îmi doresc și asta ne-am propus.

Sunt ceva probleme cu Murgia, nu știm dacă va putea face parte din lot, are o mica răceală, dar să vedem cum va fi. În rest, toți sunt apți, sunt pregătiți”, a declarat tehnicianul.

Înaintea etapei a 10-a, U Cluj este pe locul 8 în clasament, cu 13 puncte, în timp ce piteștenii sunt pe 5, cu 16 puncte. Partida se joacă sâmbătă, de la ora 18.45. pe stadionul din Mioveni.

