Sabău a dezvăluit de ce a plecat de la U Cluj: ”Nu mai puteam să duc o astfel de luptă, cu o altă reconstrucţie”

14 noiembrie 20250 commentarii

Ioan Ovidiu Sabău a preluat-o pe U Cluj în vara anului 2023 şi a calificat echipa în play-off în sezonul trecut din SuperLiga, reuşind să o califice în cupele europene după mai mult de o jumătate de secol de absență.

”Șepcile roșii” au fost eliminate încă din primul tur din Conference League, iar parcursul echipei în actuala stagiune de campionat a fost una mult sub aşteptări, cu rezultate dezamăgitoare. Astfel, fostul mare internaţional a decis să îşi dea demisia de la gruparea ardeleană, în locul său fiind numit Cristiano Bergodi.

La o lună de la plecarea sa de la echipă, Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că ceea ce se întâmpla la echipa pe care o pregătea nu era direcţia dorită de acesta, iar aşteptările conducerii erau mult prea mari în comparaţie cu realitatea din vestiar.

„Încerc să mă obişnuiesc cu ideea că până la urmă lucrurile nu au funcţionat aşa cum mi-am dorit eu şi a trebuit să renunţ.

A fost destul de greu. În primele două săptămâni a fost mai greu decât mi-am imaginat. Încet, încet, mă obişnuiesc. În această perioadă îţi faci tot felul de reproşuri şi încerci să îţi analizezi perioada respectivă. Ce trebuia să faci şi ce ai făcut greşit.

Anul acesta ne-am fixat nişte obiective, după un an de excepţie. Am zis că mă pot gândi la altceva, să mă lupt la campionat sau la primele 3 locuri. Asta mi-am dorit şi aşa am semnat şi contractul. Au fost ambiţii foarte mari.

Mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar aşa. Am ajuns la concluzia că e bine să renunţ, iar cei de acolo să găsească altă variantă. Era nevoie de altceva.

Timp de 3trei ani a trebuit să construiesc echipa şi o să iau de fiecare dată de la început. În ultimul an am reuşit să dau identitate Universităţii şi să am nişte rezultate deosebite.

Mi-am dat seama că obiectivele mele nu mai erau realiste. Voiam să aduc jucători peste ce aveam eu, să mă lupt la alte obiective şi să le dau fanilor noştri acea satisfacţie sau bucurie. Să fie mândri de echipa lor.

Şi conducătorii şi-au dorit. Eu am semnat punând aceste condiţii. Am pus condiţia să mă ajute. Au fost foarte multe discuţii ca eu să semnez, cu două sau trei luni înainte de încheierea campionatului, şi eu am amânat această semnare, această înţelegere, urmând să am o discuţie cu domnul Radu Constantea, în care să găsim soluţii să ducem echipa la un alt nivel, ştiind ce aşteptări sunt după un astfel de campionat.

Împreună nu am găsit cele mai bune soluţii. Ăsta e adevărul! Intenţiile au fost bune, pentru a aduce acei jucători potriviţi de care aveam nevoie. Concluzia a fost că după perioada de pregătire din Austria, obiectivele nu mai erau realiste.

Nu mai puteam să duc o astfel de luptă, cu o altă reconstrucţie. Am realizat că nu pot să mă lupt la astfel de obiective”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, pentru Digi Sport.

Pe lângă U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău a mai antrenat echipe precum Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistriţa, Poli Timişoara, ASA Târgu Mureş şi Rapid București.

