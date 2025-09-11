EXTERNE

Rusia anunță că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia

11 septembrie 20250 commentarii

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia, informează Reuters, The Guardian și Sky News.

Ministerul condus de Andrei Belousov a afirmat că forțele sale și-au atins toate țintele în atac și a subliniat că dronele rusești „care ar fi trecut granița cu Polonia” aveau o rază de acțiune de cel mult 700 de kilometri (434 mile).

„Nu a existat nicio intenție de a ataca vreo țintă pe teritoriul Poloniei”, a spus Ministerul rus al Apărării al Rusiei, în comunicatul emis în limba engleză, fără a confirma sau infirma faptul că dronele sale au intrat efectiv în spațiul aerian polonez.

„Cu toate acestea, suntem pregătiți să purtăm consultări cu Ministerul Apărării din Polonia pe această temă”, a precizat ministerul de la Moscova.

Kremlinul a refuzat miercuri să comenteze declaraţia Poloniei conform căreia a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, spunând că aceasta este o chestiune care ţine de Ministerul Apărării.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Kremlinul nu a primit nicio solicitare de contact din partea Poloniei, dar a respins acuzaţiile Uniunii Europene şi NATO conform cărora Rusia ar fi comis o provocare.
„Conducerea UE şi NATO acuză Rusia de provocări zilnic. De cele mai multe ori, fără a încerca măcar să prezinte minime argumente”, a spus Peskov.

 

 

