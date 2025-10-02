ECONOMIE

ROMSILVA 2025: Două milioane de metri cubi de lemn pentru foc oferite populației

2 octombrie 20250 commentarii

Aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru foc vor fi oferite populaţiei, în acest an, la un preţ de bază similar cu cel din 2024, a anunţat Regia Naţională a Pădurilor (RNP) – Romsilva. „În primele opt luni ale acestui an, Romsilva a vândut direct populaţiei 1.214.251 metri cubi de lemn pentru foc, cu 10% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, la preţul mediu de 286 de lei pe metrul cub, fără TVA. Menţionăm că, în acest an, regimul TVA aplicat lemnului pentru foc a fost modificat. Din stocurile existente şi lucrările de recoltare, estimăm că în cursul anului 2025 unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva vor oferi populaţiei aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru încălzire, volum menţinut constant în ultimii ani. De menţionat că, în funcţie de specie, sortiment şi condiţiile de livrare, preţul variază între 150 lei/metru cub şi 600 lei/metru cub, în cazul lemnului livrat din depozite”, subliniază instituţia.

Potrivit sursei citate, în baza procedurilor legale, persoanele fizice interesate trebuie să se adreseze Ocoalelor Silvice din zona de domiciliu, iar în funcţie de stocurile disponibile şi de numărul de solicitări, acestea îi vor îndruma pe cumpărători către locaţiile/depozitele unde există lemn de foc disponibil. Oferta actuală de lemn de foc a unităţilor Romsilva şi preţurile de vânzare pot fi consultate pe site-ul www.rosilva.ro, la secţiunea Publicitate anunţuri – Disponibil lemn pentru foc. De asemenea, cetăţenii pot solicita informaţii şi direct de la personalul silvic din teren, pădurari, şefi de districte, maiştri, tehnicieni sau gestionari.

Cererea de cumpărare se poate face prin depunerea unei solicitări la ocolul silvic sau prin adresarea directă către gestionarii de masă lemnoasă. „Unele ocoale silvice asigură, la cerere şi contra cost, transportul la domiciliu, precum şi servicii precum secţionarea sau despicarea lemnului. În anumite subunităţi se comercializează şi lemn de foc vrac, în saci sau paletizat. În premieră, Romsilva oferă lemn pentru foc şi prin magazinul online romsilva.store, facilitând astfel accesul populaţiei mai uşor la această resursă. Romsilva recomandă tuturor cumpărătorilor, indiferent de provenienţa lemnului, să solicite documentele legale de provenienţă, respectiv avizul de însoţire, factura fiscală sau bonul fiscal. (…) Romsilva nu este singurul furnizor de lemn pentru populaţie”, se arată în comunicat. RNP – Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri proprietatea publică a statului, precum şi alte păduri aflate în diverse forme de proprietate, pe baze contractuale. Toate pădurile statului aflate în administrarea Romsilva sunt certificate pentru management forestier durabil, conform standardelor internaţionale.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Un milion de interacțiuni prin Chat BT în BT Pay

Comparativ cu anul 2024, în județul Cluj exportul a scăzut

Cluj-Napoca absoarbe mai mult de 60 la sută din subvențiile externe ale Budapestei

Rabla Auto 2025: În 13 minute s-au înscris peste 7000 de persoane

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.