România, în risc de nesustenabilitate a sistemului public de pensii

11 noiembrie 20250 commentarii

Cercetătorii UBB: „Deficitul se va dubla până în 2047”

România se confruntă cu un risc major privind sustenabilitatea sistemului public de pensii, avertizează economiștii de la Romanian Economic Monitor (RoEM) – proiect de cercetare al UBB-FSEGA. Îmbătrânirea accelerată a populației, emigrarea forței de muncă, munca informală și presiunile bugetare pot afecta viabilitatea sistemului „pay as you go”, în care generația activă plătește pensiile curente.

„Chiar dacă bugetul statului ar fi echilibrat în prezent, sunt necesare măsuri corective pentru a diminua presiunile viitoare ale sistemului de pensii. În lipsa acestora, finanțarea va continua să depindă de transferuri masive de la bugetul de stat – o povară dificil de susținut”, explică Bela-Gergely Racz, prodecan UBB-FSEGA.

Conform proiecțiilor Ministerului Finanțelor, cheltuielile cu pensiile vor crește de la 8,5% din PIB în 2022 la 10,6% în 2046, în timp ce contribuțiile vor scădea la aproximativ 5,2% din PIB. Astfel, deficitul fondului public de pensii se va dubla până în 2047, urmând să revină la nivelul actual abia spre 2070.

Evoluţia cheltuielilor şi contribuţiilor

În 2022, cheltuielile brute cu pensiile publice, inclusiv cele speciale, au reprezentat aproximativ 8,5% din PIB. Proiecţiile din raportul privind îmbătrânirea populaţiei, publicat de Ministerul Finanţelor în 2024, arată o creştere până la 10,6% din PIB în 2030 şi un vârf de 10,6% în 2046. După această perioadă, pe fondul reformelor din 2023 şi al scăderii populaţiei, cheltuielile ar urma să se reducă treptat la 7,6% din PIB în 2070.

În ceea ce priveşte veniturile, în 2022, contribuţiile la fondul public de pensii au însumat 6% din PIB, urmând să se stabilizeze în jurul valorii de 5,2% din PIB în perioada 2040-2070. Diferenţa dintre cheltuieli şi contribuţii a generat un deficit structural semnificativ, de 2,5% din PIB, în 2022, care se va adânci până la 5,4%, în 2047, pentru ca ulterior – ca urmare a reformelor şi reducerii numărului de pensionari – să se diminueze spre 2,4% din PIB în 2070, revenind astfel la nivelul actual.

Propuneri

Economiștii atrag atenția și asupra raportului tot mai dezechilibrat dintre angajați și pensionari: un salariat va susține aproape un pensionar până în 2070, dacă nu vor fi luate măsuri structurale.

Datele specialiştilor RoEM-UBB FSEGA arată că, în România, rata de ocupare este redusă la vârste mature, rata de activitate fiind printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, pensionarea anticipată rămâne atractivă, iar stimulentele pentru continuarea activităţii sunt modeste. În ceea ce priveşte munca informală, evaziunea fiscală rămâne ridicată, iar o parte semnificativă a populaţiei nu contribuie la sistemul de pensii. În plus, există o migraţie ridicată a profesioniştilor: plecarea medicilor, inginerilor şi a altor specialişti reduce baza salarială medie şi, implicit, veniturile fondului de pensii.

Pentru a menține viabilitatea sistemului, specialiștii RoEM-UBB FSEGA propun: creșterea ratei de ocupare și încurajarea muncii la vârste mature; combaterea muncii informale și extinderea bazei de contribuții; reformarea pensiilor speciale; stimularea economisirii prin pensiile private; eficientizarea administrării prin digitalizare.

„Doar prin disciplină fiscală și consolidarea economisirii private sistemul de pensii își poate păstra sustenabilitatea și poate rămâne funcțional pe termen lung”, concluzionează cercetătorii UBB.

 

