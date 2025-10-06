ECONOMIE

România: importante scăderi ale prețurilor producției industriale

6 octombrie 20250 commentarii

Preţurile produselor care ies pe porţile fabricilor au înregistrat, în luna august 2025, comparativ cu luna iulie 2025, o scădere de 0,4% în Uniunea Europeană (UE), iar România se numără printre statele membre UE cu cele mai mari importante reduceri ale preţurilor producţiei industriale de la o lună la alta, arată datele publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, de la o lună la alta, preţurile producţiei industriale au scăzut în majoritatea statelor membre, însă cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Danemarca (minus 1,3%), România şi Ţările de Jos (ambele cu un declin de 1%). Eurostat precizează că evoluţia preţurilor producţiei industriale în UE a fost influenţată în special de un declin cu 1,4% al preţurilor la energie.

În ritm anual, preţurile producţiei industriale au înregistrat o scădere de 0,6% în zona euro şi de 0,4% în Uniunea Europeană. În acest caz însă, România se numără printre statele membre cu cele mai mari creşteri ale preţurilor producţiei industriale, cu un avans de 3,1% în ritm anual. Creşteri mai mari s-au înregistrat doar în Bulgaria (9,1%) şi Suedia (4,1%). Modificarea preţurilor la porţile fabricilor este pusă de obicei pe seama consumatorilor finali şi de aceea poate fi un indicator al evoluţiei inflaţiei pe care Banca Centrală Europeană o vizează prin politica sa monetară. Anterior, Institutul Naţional de Statistică (INS) a dat publicităţii propriile date, conform cărora preţurile producţiei industriale (piaţa internă şi piaţa externă) s-au majorat cu 3,2%, în luna august a acestui an faţă de aceeaşi perioadă din anul 2024. În schimb, raportat la luna iulie din 2025, în august preţurile producţiei industriale au scăzut cu 0,6%.

Potrivit statisticii oficiale, de la un an la altul, în funcţie de indicele preţurilor producţiei industriale, au fost înregistrate creşteri după cum urmează: industria bunurilor de uz curent – cu 6,14%, industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 4,38%, industria bunurilor intermediare – cu 4,32%, industria bunurilor de capital – cu 2,44% şi industria energetică (+1,27%). De asemenea, pe total piaţă (internă şi externă), datele INS relevă faptul că, în august, anul curent, comparativ cu august 2024, preţurile producţiei din industria extractivă s-au majorat cu 3,21%, cele din industria prelucrătoare au crescut cu 3,32%, în timp ce producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a consemnat un salt de 2,89%, iar în distribuţia apei – salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, s-a înregistrat o creştere de 10,82%

