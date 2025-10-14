ECONOMIE

RO.aliment Show, ediția a IX-a, în premieră la USAMV Cluj-Napoca

14 octombrie 20250 commentarii

Calitatea alimentelor: o problemă de siguranță națională!

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj găduiește în perioada zilele acestea, în premieră, un eveniment de anvergură științifică și euducațională: ediția a IX-a a Conferinței RO.aliment SHOW. La la cel mai important eveniment B2B al sectorului sunt prezenți peste 300 de participanți: procesatori, furnizori de tehnologii și soluții, cercetători, nutriționiști, membri ai mediului academic, autorități de control și asociații de profil. Cuvântul de deschidere a aparținut rectorului USAMV prof.univ. dr. Cornel Cătoi. Evenimentul a fost marcat de prezența vicepreședintelui ANSVSA, Ioan Oleleu. De asemenea, menționăm participarea, în calitate de spreaker, a prof. univ. dr. Dan Votnar, președintele Senatului USAMVși profesor de Gastronomie moleculară și Biotehnologii, la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor.

Controale, recoltări, analize

Cu această ocazie Ioan Oleleu a declarat pentru cotidianul Făclia: ”Astfel de manifestări au rolul de a pune la aceeași masă autoritățile din domeniul siguranței alimentelor, agenți economici și mediul academic. De modul în care răspundem la provocările zilnice în acest domeniu extrem de important – siguranța alimentelor – depinde securizarea și păstrarea sănătății oamenilor, depinde identificarea soluțiilor ce vizează o hrană mai bună, mai sănătoasă, mai interesantă pentru cei din jur. ANSVSA este o entitate competentă la nivel național pentru astfel de probleme și girează partea de siguranță a alimentelor. Iar cel mai important instrument cu care noi operăm pe teritoriul României este Programul Național Strategic. Acest plan presupune efectuarea de controale, recoltări de probe și analize în cadrul laboratoarelor aparținând direcțiilor sanitar-veterinare și siguranța alimentelor. Trebuie să adaug faptul că anual se efectuează analize de risc. Un parametru important este cel legat de conformități, respectiv parametrul toxiinfecțiilor alimentare, apoi cel aferent alertelor alimentare, atunci când în urma controalelor efectuate se constată abateri de la calitatea și siguranța produselor almentare, în special la cele procesate!” precizează Ioan Oleleu.

Alte țări din spațiul comunitar stau mai rău

Vicepreședintele ANSVSA a adăugat: ”Sub aspect cazuistic, toate aceste fenomene sunt bine gestionate și datorită eforturilor depuse de specialiștii în domeniu se înregsitrează o tendință de scădere, față de anii precedenți, a numărului de toxiinfecții alimentare la nivel național. Chiar și la nivel internațional, România stă mult mai bine în privința siguranței alimentare în raport cu alte țări din UE. În privința producției de alimente, ne dorim ca pe piață să se înregsitreze mai mulți producători români, autohtoni, ne dorim produse sănătoase și originale, care să ducă mai departe brandurile noastre, știind bine că românii se pricep foarte bine să facă acest lucru. De altfel am constatat că ultimii doi – trei ani tot mai multe produse alimentare românești fac obiectul schimburilor comerciale cu alte țări europene. Acești producători indigeni și produsele lor sunt adevărați ambasadori nu doar sub aspect comercial, ci a tot ceea ce înseamnă ospitalitatea românească, finețea și savurozitatea artei noastre culinare, precum și imaginea unui patrimoniu culinar extrem de prețios pentru întreaga Comunitate Europeană!” a declarat Ioan Oleleu.

O punte cu mediul de afaceri

La rându-i, prof. univ. dr. Elena Mudura, decan al Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMV a menționat: ”Ne onorează faptul că ediția din acest an a RO.aliment SHOW are loc la USAMV Cluj-Napoca. Este o oportunitate extraordinară pentru facultatea noastră și pentru întreaga comunitate academică de a fi alături de profesioniști ai industriei, de a împărtăși cunoștințe și de a crea punți între cercetare, educație și mediul de afaceri. Suntem convinși că această ediție va aduce un plus de valoare tuturor participanților și va consolida rolul României în domeniul agroalimentar”.

Preintre altele, agenda RO.aliment SHOW 2025 include: workshopuri tematice dedicate laptelui, cărnii, produselor alternative, panificației și patiseriei; conferințe pe teme precum siguranța alimentară, microbiota și sănătatea, etichetare, inovație în procese tehnologice; paneluri aniversare ”10 ani de Gusturi Alese”, cu jurații concursului ”Ora de Bun Gust – Premiile Gustul Ales”; Ziua Pâinii – ”Elevate Traditions”, o incursiune istorică și practică în cultura panificației, cu degustări senzoriale și rețete reconstituite în stațiile pilot USAMV. RO.aliment SHOW reprezintă un punct de întâlnire esențial pentru industria alimentară, oferind cadrul ideal pentru dialog deschis, inovație și parteneriate reale.

Toxiinfecția – afecțiune dată de o sursă alimentară

Una dintre afecțiunile cele mai întâlnite a căror sursă o reprezintă alimentele alterate sau greșit procesate este toxiinfecția aliemnatră. Afecțiunea reprezinta o infectie sau o iritatie a tractului digestiv. Virusurile, bacteriile, parazitii si toxinele acestora provoaca majoritatea toxiinfectiilor alimentare. O persoana nu poate gusta, mirosi sau vedea acesti microbi decat cu ajutorul unui microscop. Cu toate ca sunt microorganisme, acesti invadatori pot afecta puternic organismul. Unele dintre aceste toxine se gasesc, in mod natural, in alimente, in timp ce altele se acumuleaza din mediu. Substantele chimice nocive pot provoca, de asemenea, toxiinfectii alimentare. Intoxicatia alimentara este, cel mai adesea, acuta, ceea ce inseamna ca se intampla brusc si dureaza putin. In majoritatea cazurilor de toxiinfectie alimentara, simptomele sunt prezente mai putin de o saptamana si trec de la sine, fara tratament. In unele situatii, durata unei toxiinfectii alimentare poate fi mai mare si poate duce la complicatii grave, precum insuficienta renala. Însă foarte rar toxiinfectia alimentara poate provoca decesul pacientului.

Beniamin Pascu

 

 

 

 

 

