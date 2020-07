Revenire spectaculoasă la echipa de volei a Universității Cluj

SPORT,Volei Articol scris in EVENIMENT

Internaționalul Vlad Moisa a revenit la Universitatea Cluj. Născut pe 18 aprilie 1989 în Botoșani, acesta măsoară 1,91 metri înălțime și evoluează pe postul de coordonator de joc.

Vlad Moisa a făcut parte din lotul universitar în sezoanele 2016-2017 și 2017-2018, iar în ultimele două sezoane a îmbrăcat tricoul echipei CSM Câmpia Turzii. Sportivul a mai activat la echipele CS Phoenix Șimleu Silvaniei, Știința Baia Mare și VCM Piatra Neamț. Vlad Moisa este campion balcanic cu echipa națională de juniori a României și a fost titular în prima reprezentativă a României, alături de care a încheiat pe poziția a patra în Liga Europeană în 2014. „M-am simțit foarte bine în cele două sezoane petrecute la ”U” Cluj. Am văzut că în tot acest timp echipa a evoluat din toate punctele de vedere și aștept cu drag să contribui la viitoarele succese ale echipei”, a declarat voleibalistul Vlad Moisa. Revenirea lui Vlad Moisa a fost salutată de Bogdan Ungureanu, nimeni altul decât managerul ”studenților”, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorului, despre care a spus că are bune calități individuale. Acesta mizează pe experiența lui Moisa în noul sezon. „În perioada în care a evoluat la noi, Vlad s-a dovedit a fi un jucător serios, cu bune calități individuale. Mă bucur foarte mult că a decis să revină la Universitatea și mizăm pe experiența lui pentru a contribui la bunul parcurs al echipei în sezonul viitor. De asemenea, suntem convinși că, cu ajutorul lui, ne vom atinge obiectivul îndrăzneț de a juca în cupele europene. Experiența lui Vlad reprezintă un atu important în evoluția echipei, fiind de asemenea, în măsură să împărtășească cunoștințele sale mai tinerilor colegi. Am simțit dintodeauna că Vlad este un prieten al culorilor alb-negru și revenirea sa la echipa noastră dovedește acest lucru”, a spus managerul echipei universitare, Bogdan Ungureanu. Vlad Moisa este al doilea transfer bifat de Universitatea Cluj în această vară, după Nicolas Grigorie, care a venit de la Știința București și a semnat un acord valabil pe 2 ani cu ”U” Cluj. Nicolas a mai evoluat în sezonul 2018-2019 la Steaua București.

Cristian FOCȘANU