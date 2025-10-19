INTERNE

Reținut în urma unei agresiuni într-un magazin din Cluj-Napoca

19 octombrie 20250 commentarii

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 47 de ani, din comuna Apahida, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, informează polițiștii clujeni.

Citând reprezentanții IPJ Cluj, în data de 17 octombrie 2025, persoana vătămată, respectiv un tânăr de 22 de ani, a sesizat polițiștii cu privire la faptul că, în ziua de 16 octombrie 2025, în jurul orei 11:00, în timp ce se afla la locul de muncă, un magazin situat pe Calea Baciului din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost agresat fizic de către o persoană necunoscută. Din verificările efectuate a rezultat că, pe fondul unui conflict spontan, generat de un reproș adresat de tânăr unei cliente, un bărbat l-ar fi lovit cu pumnul în zona capului și l-ar fi trântit la sol, continuând să îl agreseze. „Prin injuriile, țipetele și actele de violență exercitate, agresorul a provocat o stare de indignare și teamă în rândul clienților și angajaților magazinului, tulburând astfel ordinea și liniștea publică. În urma activităților informativ-operative desfășurate, polițiștii au depistat persoana bănuită de comiterea faptelor, un bărbat de 47 de ani, din comuna Apahida. Pe baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.” transmit polițiștii clujeni.

T.S.

