Republica anarho-interlopă

Se poate spune că evenimentul cel mai important din această perioadă a fost aprobarea de către Guvernul Orban a rectificării bugetare, care prevede printre altele și majorarea punctului de pensie de la 1.265 de lei la 1.442 de lei. Practic, pensionarii nu vor mai beneficia de o mărire cu 40 la sută așa cum a fost stabilit prin lege ci cu doar 14 la sută, după cum a stabilit Guvernul Orban.

Cum decizia intră în vigoare începând de la 1 septembrie, iar până atunci se mai pot schimba multe lucruri, nu comentez încă acest subiect și aduc în atenție o temă extrem de fierbinte și anume cea privind clanurile interlope. În programul de guvernare al PNL adoptat în octombrie 2019, la capitolul „Politică Penală, Crimă Organizată, trafic de persoane, corupție”, se precizează că „grupările de crimă organizată, «clanurile de interlopi», «mafiile» de tot felul, de la cele care practică răpirile și traficul de persoane sau de organe la cele economice, de la «mafia» lemnului sau «mafia» țigărilor de contrabandă vor primi din partea Guvernului un răspuns pe măsură, în raport cu riscurile pe care le generează”.

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a prevăzut reorganizarea Poliției Române și întărirea capacității administrative a structurilor de ordine și siguranță publică prin corelarea numărului personalului angajat cu necesitățile operative din cadrul Jandarmeriei și al Poliției. Realitatea arată însă că în cazul siguranței cetățenilor, căci practic despre asta este vorba, liberalii una spun și alta fac. La aproape un an de la preluarea guvernării de către PNL vedem tot mai multe fapte grave de escrocherii, cămătarie, tâlhării șantaj, până la răpiri, proxenetism și luare de vieți omenești. În rezumat situația este următoarea: clanurile mafiote au pus stăpânire pe anumite zone din țară iar membrii acestora bagă teroarea în oameni. De ce s-a ajuns aici? Simplu. Pentru că în loc să se ia măsuri pentru întărirea autorităţii structurilor de aplicare a legii în domeniul ordinii și siguranței publice, guvernanții au avut grijă ca această autoritate să fie știrbită. Un exemplu în acest sens este modul în care s-au raportat la cazul 10 august 2018. Aici, nu a contat faptul că mitingul a fost organizat fără a fi autorizat așa cum prevede legea și că nimeni nu a dorit să-și asume responsabilitatea pentru o acțiune publică. În acel context, toți cei care au pus la cale protestul au apelat la așa zisa „spontaneitate” tocmai pentru a nu da socoteală pentru violețele și agresiviatatea publică din timpul manifestării. În schimb, cei care au ajuns să fie trași la răspundere pentru gravele acte de tulburare a ordinii publice au fost tocmai cei cărora legea le conferă rolul de a restabili și menține ordinea publică: jandarmii. Ce e îngrijorător e faptul că deși anchetatorii au stabilit că jandarmii nu pot fi trași la răspundere penală pentru faptele din 10 august, pe fondul presiunilor făcute de însuși președintele României, Klaus Werner Iohannis dar și de premierul Ludovic Orban, șefa DIICOT a infirmat soluția de clasare dată de procurorul de caz. Or, acest lucru nu face decât să arate încă o dată cât de mare este dependeța Justiției de factorul politic și cum unii dintre cei puși să înfăptuiască justiția în conformitate cu dispozițiile legale iau poziție de drepți în fața politicienilor. S-a ajuns aici pentru că atât Klaus Iohannis cât și Ludovic Orban au ținut cu orice preț să satisfacă dorințele artizanilor fenomenului de tip anarho-civism de a-i vedea pedepsiți pe jandarmi pentru faptul că și-au îndeplinit misiunea încredințată de lege. Or, acest lucru nu face altceva decât să ducă la demoralizarea jandarmilor, știrbirea autorității acestei instituții și într-un final, la incapacitatea desfăşurării, în condiţii optime, a activităţii acestora. Așa că, pe acest fond, să nu ne mire faptul că membrii bandelor interlope prind curaj și ajung să facă legea în tot mai multe zone și că acest fenomen e pe punctul de a scăpa de sub control. Sau poate că cineva are în plan ca Romania să devină o republică anarho-interlopă.

Cosmin PURIȘ