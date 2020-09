Remus Lăpușan: ”Punem oamenii pe primul loc”

„Noi trebuie să ne gândim să facem lucruri care să rămână în urma noastră, de altfel tot programul nostru de guvernare locală este gândit pentru un orizont mediu și lung de timp, pentru că scopul nostru principal este să creștem calitatea vieții clujenilor, nu să ne asigurăm procente electorale din patru în patru ani!”, susține liderul Pro România Cluj, Remus Lăpușan, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj.

Rep: Prin ce credeți că este diferit programul de guvernare locală pe care îl propuneți dumneavoastră și PRO România de programul competitorilor?

Remus Lăpușan: Este diferit, în primul rând, pentru că noi nu am venit cu slogane lipsite de fond, am pornit de la nevoi reale, concrete, pe care le-am identificat în urma discuțiilor directe cu cetățenii. Am mers foarte mult prin tot județul și am văzut, de exemplu, că satele sunt destul de îmbătrânite, întrucât tinerii nu văd nicio perspectivă de dezvoltare și aleg să plece din locurile în care s-au născut. Și atunci ne-am gândit la politici locale pentru tineret.

Am văzut că producătorii locali nu au o piață de desfacere suficient de bine dezvoltată, și atunci am venit cu propuneri pentru sprijinirea acestora de la nivel județean, de exemplu prin deschiderea unui lanț de magazine cu produse autohtone.

Pentru municipiul Cluj-Napoca, am gândit proiecte de degrevare a orașului de traficul de tranzit – prin finalizarea inelului de centuri sau prin dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru naveta din zona metropolitană. Poluarea este o altă problemă care derivă din traficul intens, și va fi parțial rezolvată prin scăderea intensității traficului rutier, dar și prin crearea unui inel verde în jurul Clujului.

Apoi, Clujul este un oraș universitar, avem foarte mulți tineri veniți aici pentru studii superioare, care au rezultate deosebite și atunci ne-am gândit la un Centru de Mentorat și Inovare Tehnologică.

Am văzut, în perioada cât s-au derulat cursurile online, cât de greu le-a fost unora dintre copii să participe la ore, din cauza lipsurilor materiale. În acest sens, sprijinim cu toată tăria alocarea de fonduri din bugetele locale pentru achiziția de echipamente (laptopuri, tablete) conectate la internet pentru elevi și cadre didactice, care să permită accesul la educație în mod echitabil.

Dar aspectul care ne diferențiază cel mai mult de ceilalți competitori este atitudinea față de cetățeni. Noi punem oamenii pe primul loc, plecăm de la nevoi concrete, identificate în urma deschiderii unor punți de dialog, și ajungem la programe aplicate, în centrul cărora rămân tot cetățenii și nu diverse grupuri de interese.

Rep: Spuneați că ați călătorit mult în județ. Despre infrastructura rutieră ce ne puteți spune?

Remus Lăpușan: Aici sunt extrem de multe lucruri de spus. Cred că în fiecare colț al județului putem găsi exemple de drumuri județene care au fost recent reabilitate sau modernizate de către firme de casă ale liberalilor, care acum deja dau semne nefirești de uzură. Domnul Tișe aruncă în ochii oamenilor cu praf electoral, încercând să îngrașe procentele PNL în ajunul alegerilor, dar oamenii cred că își dau prea bine seama care este realitatea.

Am fost zilele trecute dinspre Mociu spre Câmpia Turzii. Zeci de ani a mințit Consiliul Județean că modernizează tronsonul acela de drum. Anul trecut, înainte de europarlamentare, Consiliul Județean a semnat un contract public pentru modernizare – trebuia să se decoperteze tot, să se facă fundație cum trebuie și să se lărgească pe unele porțiuni. Contractantul a parcat utilaje impresionante în dealul Mociului, au decopertat un pic, după care cu câteva zile înainte de alegeri contractul a fost anulat pe motiv că dl. Tișe și-a dat seama așa brusc de faptul că firma contractantă nu avea cum, fizic, să termine proiectul în termenul asumat. Ulterior, a fost semnat un alt contract pentru reabilitare. Ce înseamnă asta? Că acolo unde efectiv e groapă lângă groapă se rașchetează, se repară un pic, unde e groapa prea adâncă se acoperă cu puțin balastru, iar apoi se toarnă asfalt pe toată suprafața carosabilă. Este adevărat, acum arată bine zonele care sunt finalizate, dar nu va fi de durată; deja sunt porțiuni unde stratul nou de asfalt s-a ridicat și a trebuit tăiat, și porțiuni unde sunt crăpături – pentru că fundația lasă de dorit. Ia ochii oamenilor acum, pentru alegeri, dar anul viitor pe vremea asta va arăta fix la fel ca acum un an. Și cazul nu este singular.

Noi trebuie să ne gândim să facem lucruri care să rămână în urma noastră, de altfel tot programul nostru de guvernare locală este gândit pentru un orizont mediu și lung de timp, pentru că scopul nostru principal este să creștem calitatea vieții clujenilor, nu să ne asigurăm procente electorale din patru în patru ani!

Rep: Un mesaj final pentru clujeni, înainte de 25 septembrie?

Remus Lăpușan: Sunt încrezător că fiecare cetățean al județului Cluj va vota cu înțelepciune, cântărind atât ce s-a făcut sau nu până acum, cât și ce proiecte s-au prezentat pentru un viitor PROsper la Cluj. Noi, clujenii, avem reputația de a fi mai domoli, dar suntem, de fapt, chibzuiți.

Aș mai vrea să le mulțumesc tuturor colegilor pentru efortul din campanie, să le mulțumesc pentru ideile cu care au contribuit la programele noastre, să-i felicit pentru dedicare și implicare și să le urez succes la vot! Fiți PRO Cluj, PRO România!

