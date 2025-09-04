POLITICĂ

Remus Lăpușan, plenul Camerei Deputaților: Reforma administrației trebuie să înceapă de la centru

4 septembrie 20250 commentarii

Deputatul PSD Remus Lăpușan a susținut ieri în plenul Camerei Deputaților o declarație politică prin care a subliniat necesitatea unei reforme profunde a administrației publice românești, cu accent pe reorganizarea aparatului central al statului.

„România are nevoie de un stat eficient și bine organizat, iar pentru asta sunt necesare măsuri clare de reorganizare la nivel central”, a declarat Lăpușan în plen. Potrivit acestuia, multiplicarea ministerelor, agențiilor și instituțiilor cu atribuții adesea suprapuse a creat un aparat greoi, care generează întârzieri, blocaje și lipsă de încredere din partea cetățenilor.

Deputatul a subliniat că scopul reformei nu este doar reducerea posturilor, ci construirea unei administrații capabile să ia decizii rapide și să ofere servicii publice eficiente. „Cetățenii nu au nevoie de proceduri inutile și hârtii fără rost, ci de soluții clare și servicii rapide”, a punctat Lăpușan.

În opinia sa, reforma trebuie să înceapă de sus, din administrația centrală, acolo unde se concentrează cele mai mari suprapuneri și responsabilități. La nivel local, multe comunități se află deja într-o situație fragilă și nu trebuie împovărate suplimentar.

Printre principalele obiective propuse de deputat se numără: reducerea birocrației și simplificarea procedurilor; digitalizarea serviciilor pentru cetățeni și mediul de afaceri; evaluarea corectă a performanței instituțiilor și a conducerii acestora.

„România are nevoie de o administrație modernă, eficientă și apropiată de oameni. Reforma administrației centrale este primul pas pentru un stat care funcționează corect și sprijină dezvoltarea societății”, a concluzionat Remus Lăpușan.

 

