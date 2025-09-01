POLITICĂ

Remus Lăpușan mizează pe economia locală

1 septembrie 20250 commentarii

Deputatul social-democrat Remus Lăpușan spune că, în noua sesiune parlamentară, se va axa pe susținerea investițiilor strategice în județul Cluj, sprijinirea activă pentru producția românească, modernizarea sistemului educațional și dezvoltarea infrastructurii de sănătate.

Voi continua să susțin investițiile strategice din județul Cluj, dar și proiecte care să ajute concret economia locală și comunitățile vulnerabile”, a declarat parlamentarul.

Remus Lăpușan propune un pachet amplu de măsuri pentru susținerea producătorilor locali, atât prin inițiative legislative, cât și economice și educaționale. Printre acestea se numără: introducerea unei cote minime obligatorii de produse locale în supermarketuri și etichetare clară pentru produsele românești; subvenții și facilități fiscale pentru ferme, cooperative și investiții în procesare; construirea de piețe moderne și centre de colectare, dar și integrarea lanțului scurt de aprovizionare în programele sociale precum „Masa caldă în școli”; formare profesională pentru tineri fermieri și antreprenori, campanii de promovare a consumului local, dar și parteneriate HoReCa pentru includerea produselor românești în meniurile restaurantelor.

În domeniul educației, Lăpușan atrage atenția asupra riscului ca noile măsuri să afecteze accesul la educație în comunitățile dezavantajate și propune: programe dedicate copiilor vulnerabili; digitalizare și inovație în procesul educațional; susținerea cadrelor didactice și implicarea mediului de afaceri în formarea elevilor; promovarea educației pentru sănătate în școli.

Infrastructura medicală

Un alt pilon al activității sale va fi dezvoltarea infrastructurii medicale, cu accent pe construirea Spitalului Regional de Urgență din Cluj. Deputatul susține și: acordarea de stimulente pentru atragerea medicilor în zonele rurale; derularea de campanii naționale de prevenție și educație pentru sănătate. Remus Lăpușan mai propune investiții în centre culturale multifuncționale, în special în mediul rural, restaurarea patrimoniului istoric și extinderea accesului la cultură prin expoziții interactive și biblioteci digitale.

Mă voi concentra pe soluții concrete, aplicabile, care să aducă beneficii reale oamenilor din Cluj și din întreaga țară”, a declarat Lăpușan, subliniind că își va continua activitatea în Parlament în spiritul dialogului și al responsabilității sociale.

