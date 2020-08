Remus Lăpușan: „Începerea școlii în clase este o necesitate pentru elevi”

Candidatul PRO România la funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj, Remus Lăpușan, consideră că ar fi trebuit deja să fie făcute publice scenariile pentru începerea școlii, precum și măsurile aferente fiecărui scenariu. El îi critică pe guvernanți pentru lipsa implicării în acest sens.

”Analizând declarațiile și ritmul în care se iau deciziile, pare că liberalii sunt cei aflați într-o lungă vacanță de vară, nu elevii. Mai e o lună până la începerea școlii și suntem doar la stadiul de declarații, în loc să avem concret scenariile și planul de măsuri pentru fiecare scenariu în parte. În străinătate, școlile sunt deschise încă din luna mai, respectând o serie de măsuri de prevenție: clase cu mai puțini elevi, anumite zile de petrecut la școală alternate cu zile de studiu online, respectarea normelor de distanță în clase și de igienizare de câteva ori pe zi șamd. Iarăși, în Bavaria s-a decis recent că va începe anul școlar cu obligativitatea purtării măștii peste tot în școală, mai puțin în timpul orelor, când elevul e așezat în banca sa. Toate aceste informații și decizii trebuiau să fi ajuns deja și la urechile decidenților noștri și să ia forma unor măsuri”, spune Remus Lăpușan.

Coordonatorul PRORomânia Cluj consideră că începerea școlii în clase este o necesitate pentru elevi și pentru societate per ansamblu.

„Sunt convins că începerea școlii în clase este o necesitate pentru elevi și pentru societate per ansamblu. Mediile digitale sunt menite să dezvolte anumite abilități ale copiilor și eu chiar am un proiect în acest sens, în calitate de candidat la Consiliul Județean Cluj. Cu toate acestea, interacțiunea profesor-elev și socializarea între elevi este esențială pentru o dezvoltare psiho-socială sănătoasă a copiilor, pentru deprinderea abilităților de învățare și pentru stimularea dorinței de cunoaștere. Orice psiholog, precum și orice cadru didactic poate confirma cele spuse de mine, iar cei mai mulți dintre părinții cu care am discutat până acum sunt de aceeași părere”, mai spune Lăpușan.

O abordare proactivă

El cere și o abordare proactivă din partea tuturor autorităților publice locale și județene:

”Consiliul Județean ar fi trebuit deja să aibă culese date statistice de la primării pentru fiecare instituție de învățământ primar și gimnazial din județ, pentru a putea aprecia: riscurile de răspândire a bolii printre elevi, dotările și amenajările care trebuie făcute în școli pentru a asigura prevenția, precum și necesarul de consumabile la nivel local (măști, soluții de dezinfectare pentru uz uman și pentru obiecte etc.) și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Prefectura și cu primăriile să facă un plan de acțiune. De exemplu, ar fi trebuit stabilit un protocol pentru a testa periodic cadrele didactice, astfel încât să eliminăm de la debut orice potențial focar de infecție. Astfel de măsuri nu intră neapărat în atribuțiile Consiliului Județean, dar fiind o situație specială cu care ne confruntăm, e nevoie de o măsuri proactive, de interconectare și de mobilizare la nivelul tuturor instituțiilor. Mai ales că avem un fond de rezervă la dispoziție, deci bani sunt”.

În programul de guvernare al județului, Remus Lăpușan a trecut printre priorități asigurarea accesului la educație digitală pentru toți copiii și prevede alocarea fondurilor necesare pentru dotarea cu laptopuri/ tablete și acces la internet, pentru profesorii și elevii din categorii dezavantajate.

” Ca președinte al Consiliului Județean Cluj, mă voi asigura că fiecare copil din județ are acces la învățământul digital. Din bugetul județului vom furniza tablete și abonamente la internet acolo unde posibilitățile financiare ale familiei copilului sunt reduse, dar și școlile vor fi dotate corespunzător pentru educația digitală, pentru a se putea pregăti și cadrele didactice”, subliniază liderul PRO România Cluj, Remus Lăpușan.

Ce spun liberalii

Zilele trecute, primarul Emil Boc declara că își dorește și speră ca din 15 septembrie, cât mai mulți elevi să revină la cursuri. La rândul său, premierul Ludovic Orban, a declarat că încă se fac analize cu privire la modalitatea în care se vor desfăşura cursurile în noul an şcolar, subliniind că Guvernul pregăteşte deschiderea şcolilor „pentru orice scenariu”.

„Şcoala va începe în condiţiile pe care ni le va permite evoluţia epidemiei. Există un grup de lucru interministerial coordonat de vicepremierul Raluca Turcan care face analize extrem de serioase – evaluarea infrastructurii, evaluarea cadrelor didactice, distribuţia posibilă a elevilor în clase, studiază sisteme, inclusiv sistemul mixt. Suntem într-o analiză foarte serioasă pentru că nu poţi să creeze o previziune astăzi care să fie modificată în funcţie de evoluţia epidemiei. Noi pregătim deschiderea şcolii pentru orice scenariu”, a declarat Orban.

Anca M. Colibășanu