Remus Lăpușan: Finalizarea barajelor, prioritate strategică pentru securitatea energetică a României

22 septembrie 20250 commentarii

Deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, a subliniat importanța finalizării barajelor și lucrărilor hidrotehnice începute, în cadrul unei declarații privind securitatea energetică și dezvoltarea durabilă a României. Parlamentarul a precizat că proiecte precum barajul de la Răstolița și alte obiective deja realizate în proporție de peste 50% trebuie tratate ca o prioritate națională.

Susțin cu tărie finalizarea barajelor începute și consider că acestea trebuie tratate ca o prioritate națională. Dacă discutăm despre independență energetică, soluția concretă este să valorificăm potențialul hidroenergetic pe care îl avem deja. Barajele de mari dimensiuni nu înseamnă doar energie verde, ci și protecție împotriva inundațiilor, asigurarea rezervei de apă și dezvoltarea infrastructurii pentru comunitățile locale”, a declarat Lăpușan.

Situația barajelor din România

Conform datelor comunicate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor România are 2.425 de baraje și lucrări hidrotehnice, încadrate în categoriile A, B, C și D. În categoria A și B (baraje de mare importanță) sunt 183 de obiective, dintre care doar 89 sunt autorizate; restul sunt în procedură de reautorizare, golite sau nefinalizate. Sunt înregistrate 45 de baraje și diguri pentru depozite de deșeuri industriale și 16 lucrări hidrotehnice speciale, majoritatea autorizate. În categoriile C și D se află 2.013 baraje și lacuri de acumulare, dintre care 1.272 sunt autorizate. Printre problemele identificate se numără lipsa fondurilor, litigii juridice, absența actelor de proprietate și întârzieri administrative. Prin PNRR și alte programe de investiții sunt finanțate lucrări de modernizare și consolidare la baraje precum: Colibița, Gilău, Vărsăţ, Călinești, Frumoasa, Săcele, Poiana Uzului, Mărișel, Buftea și Gura Râului.

Un apel la decizie și responsabilitate

Deputatul clujean a subliniat că finalizarea acestor proiecte nu este doar o chestiune tehnică, ci și un semnal de responsabilitate față de cetățeni și de folosire eficientă a resurselor. „Prin consecvență și implicare putem transforma aceste obiective abandonate pe jumătate în soluții reale pentru independența energetică și pentru dezvoltarea durabilă a țării”, a concluzionat Remus Lăpușan.

 

